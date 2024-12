Memphis Depay maakt tegenstander compleet belachelijk op Instagram

heeft na afloop van de wedstrijd tussen Grêmio en Corinthians een sneer uitgedeeld aan Grêmio-doelman . Het tweetal kreeg tijdens de wedstrijd al onenigheid met elkaar, waarna de Nederlander besloot op Instagram zijn gram te halen.

Corinthians wist in de laatste speelronde met 0-3 te winnen op bezoek bij Grêmio, maar Memphis kreeg tijdens de wedstrijd ruzie met de doelman van de tegenstander. De Oranje-international probeerde een opstootje tussen teamgenoot José Andrés Martínez en twee tegenstanders te sussen, waarna hij onenigheid kreeg met Caíque.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Johan Derksen vernederend aangepakt in nieuw nummer Memphis Depay

Tijdens de wedstrijd al liet Memphis zijn voeten spreken door in blessuretijd Caíque op wonderschone wijze te verschalken met een prachtige omhaal die voor de 0-3 zorgde. Na afloop van de wedstrijd was de spits de ruzie met zijn tegenstander nog niet helemaal vergeten. Op zijn Instagram plaatste Memphis een foto van de doelman die op de grind met daarbij de tekst: 'Had je er nou maar nooit mee bemoeid'. Deze tekst werd begeleid door emoticons van een doodskist en een doodshoofd.

Memphis leidt Corinthians naar deelname Copa Sudamericana

Memphis en Corinthians hebben de laatste weken een ongekende opmars ingezet in de Braziliaanse competitie. Vanaf het moment dat de 98-voudig Oranje-international een basisplaats kreeg (in speelronde 29) is Corinthians ongeslagen (negen overwinningen, één gelijkspel) en opgeklommen van de achttiende plaats naar de zevende plaats.

LEES OOK: De wederopstanding van Memphis Depay bij Corinthians

Zelf is de spits ook helemaal opgeleefd in Brazilië, want in de laatste tien competitiewedstrijden was Memphis goed voor zeven doelpunten en één assist. Daarmee heeft de spits een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de succesvolle reeks van Corinthians. De zevende plaats in de competitie geeft bovendien recht op deelname aan de Copa Sudamericana.

© Imago/Instagram Memphis Depay/Realtimes

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vaste gast Vandaag Inside dreigt te vertrekken: 'Johan Derksen is klaar met hem'

De heren van Vandaag Inside willen af van een vaste tafelgast.