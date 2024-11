Pijnlijke en veelzeggende reacties op loting Oranje in de Nations League: 'Beter voor iedereen'

Supporters van het Nederlands elftal hebben weinig vertrouwen in een goede afloop van het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League. De formatie van bondscoach Ronald Koeman werd vrijdagmiddag tijdens de loting in Nyon gekoppeld aan de regerend Europees kampioen en afgaande op de reacties op sociale media zou een Nederlandse zege een ongekende stunt zijn.

Koeman beoordeelde de prestaties van het Nederlands elftal in het kalenderjaar 2024 met een ruime voldoende, maar daar is niet iedereen het mee eens. Hoewel Oranje tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland reikte tot de halve finales en zich afgelopen weekeinde verzekerde van een plek bij de laatste acht van de Nations League, valt er voldoende aan te rekenen op de prestaties in het voorbije jaar. Zo wist Oranje onder Koeman niet te winnen van een topland en was het voetbal in veel wedstrijden niet om aan te zien, waaronder in het groepsduel met Oostenrijk op het EK én de uitwedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina van afgelopen dinsdag.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: AD deelt vier onvoldoendes uit bij Oranje: laagste cijfer voor Ronald Koeman

Spanje heeft daarentegen alle reden om met een geweldig gevoel terug te kijken op het voorbije jaar. De ploeg van trainer Luis de la Fuente verbaasde vriend en vijand tijdens het EK in Duitsland. Spanje begon weliswaar niet als topfavoriet aan het eindtoernooi, maar maakte in de groepsfase al meteen indruk door zowel Italië als Kroatië aan de kant te zetten en boekte in de knock-outfase indrukwekkende zeges op Duitsland en Frankrijk, alvorens Engeland in de finale op een 2-1 nederlaag werd getrakteerd. De Spanjaarden gooiden bovendien hoge ogen in de Nations League. In een groep met Denemarken, Servië en Zwitserland eindigden ze met zestien punten uit zes wedstrijden afgetekend bovenaan.

LEES OOK: Loting WK-kwalificatie: Nederlands elftal door Nations League nog in wachtkamer

De regerend Europees kampioen is dan ook de grote favoriet voor de eindzege van de Nations League. Het Nederlands elftal gaat er een stokje voor proberen te steken, maar de achterban geeft Koeman en zijn manschappen weinig kans. “Afzeggen en reglementair 3-0 verlies nemen”, zo reageert iemand onder de lotingpost van Ons Oranje op X. Hij is zeker niet de enige die er zo over denkt. “Kunnen beter niet spelen, dan is het maar 3-0”, zo leest het, terwijl een ander het tweeluik ook ‘administratief’ zou afdoen, want dat is ‘beter voor iedereen’. Een afstraffing wordt niet uitgesloten. “Nulletje of zes als ze zo blijven spelen als afgelopen interlandperiode”, zo vreest iemand het ergste.

Tegenstander in eventuele halve finale ook al bekend

Kortom, onder de supporters heerst er weinig vertrouwen in een goede afloop van de dubbele ontmoeting met Spanje. Het Nederlands elftal speelt eerst een thuiswedstrijd, naar alle waarschijnlijkheid op donderdag 20 maart. Drie dagen later staat de return in Spanje op het programma. De winnaar van Nederland - Spanje neemt het in de halve finale op tegen Kroatië of Frankrijk. De andere kwartfinales gaan tussen Italië en Duitsland én Denemarken en Portugal. De winnaars van die kwartfinales treffen elkaar een ronde verder.

Mooi. Wordt meteen einde verhaal Koeman. Peter Bosz kan het tegen de zomer overnemen #koemanout — Ab Flipse (@FlipseAb) November 22, 2024 Lekker dan met Koeman tegen de best voetballende ploeg op dit moment😭 — Kev (@Kev2000_NL) November 22, 2024 Zinloze missie. Schriftelijk af doen — Luuk Hageman (@luukhageman) November 22, 2024 Nulletje of 6 als ze zo blijven spelen als afgelopen interlandperiode… — Joël Jansen (@JJansen038) November 22, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Deze speler heeft niets te zoeken in het Nederlands elftal, vinden veel Oranje-fans

Een van de elf nieuwe basisklanten van Oranje maakte bar weinig indruk in Bosnië-Herzegovina.