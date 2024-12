Voormalig VI-gast mocht Derksen niet tegenspreken: ‘Ik dacht: nu moet ik weg’

Paul de Leeuw heeft zich tegenover De Telegraaf uitgelaten over Vandaag Inside en Johan Derksen. De zanger ontkracht een verhaal van laatstgenoemde en komt met een opvallende onthulling.

De Leeuw vindt Vandaag Inside het enige ‘opiniërende programma’ van Nederland. “Maar die zijn erop uit om eigenlijk alles de grond in te stampen en af te breken. Dat is een businessmodel. Maar ik vind het wél lekker om soms te kijken, zeker als het over voetbal gaat. Daar hebben ze echt verstand van”, begint de voormalig tafelgast van het programma.

De 62-jarige artiest genoot van zijn tijd aan tafel bij Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee. “Dat vond ik erg leuk. Het verhaal van Johan Derksen, dat ze op mij waren uitgekeken, klopt echter niet. Maar goed, dat is zijn waarheid”, zegt De Leeuw. “Ik merkte dat je geen kritiek mocht hebben op wat iemand aan tafel vond. Een mening ’stond op zichzelf’”, vervolgt hij.

‘Ik dacht: nu moet ik weg’

De Leeuw besloot echter zelf om niet meer aan te schuiven bij de talkshow. “Ik mocht geen weerwoord geven als Derksen iets zei waar ik het niet mee eens was. Dat vond ik soms moeilijk en dacht toen: nu moet ik weg”, sluit hij af.

