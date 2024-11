Grap Van der Gijp valt compleet verkeerd bij kijkers: 'Dit is lomp!'

René van der Gijp is vrijdag de gebeten hond naar aanleiding van een grapje over prostaatkanker in de uitzending van Vandaag Inside. De goedlachse analist dolde donderdagavond met Sam Hagens en kan op woedende reacties van kijkers rekenen.

Chris Willemsen, die donderdag te gast was in Vandaag Inside, schreef het boek Opeens ben je de klos, waarin hij vertelt over zijn prostaatkankerdiagnose. Johan Derksen maakt er doorgaans geen geheim van dat hij vijf keer per nacht uit bed moet om te plassen, iets wat Willemsen ‘gevaarlijk’ noemt. “Ik neem het ook heel serieus”, reageert Derksen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Genee en Van der Gijp komen met uiteenlopende reacties op vertrek Sam Hagens

Willemsen pleit ervoor dat de mannen van Vandaag Inside zich bewuster zijn van hun prostaat en zich vaker laten controleren. “Jij veroorzaakt een totale paniek in Nederland. Ik zie aan René z’n hoofd dat hij morgen gaat”, zegt De Snor met enig gevoel voor sarcasme.

Grap René van der Gijp valt volledig verkeerd

Vervolgens komt de carrièreswitch van Sam Hagens, een bekende gast van Vandaag Inside, ter sprake. Hagens wordt de nieuwe presentator van Goedemorgen Nederland bij WNL. Albert Verlinde, donderdag te gast in VI, vraagt zich af hoe laat de wekker dan ’s ochtends gaat voor Hagens. “Ik moet om half vier opstaan”, antwoordt hij.

De tafel van Vandaag Inside schiet in de lach, waarna Van der Gijp met een grap komt: “Dan heb ik nog liever prostaatkanker!” De studio van VI ligt andermaal dubbel. “Ik weet niet of dit gepast is”, vraagt Wilfred Genee zich af. Op X blijkt dat een hoop mensen de grap in ieder geval niét gepast vinden: