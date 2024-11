PSG-voorzitter kondigt ingrijpende maatregel aan bij Franse topclub

Paris Saint-Germain gaat definitief op jacht naar een nieuw stadion. Dat heeft voorzitter Nasser Al-Khelaïfi donderdag bevestigd. Al-Khelaïfi hoopte het Parc des Princes te kunnen kopen om het uit te breiden, maar kreeg nul op het rekest van de gemeente Parijs.

PSG speelt al sinds 1974 in het Parc des Princes, dat plaatst biedt aan 48.000 toeschouwers. De ambitieuze Al-Khelaïfi hoopte dus het stadion te kunnen kopen en vervolgens uit te breiden om zo mee te kunnen met de andere clubs uit de Europese top. De gemeente Parijs is echter niet bereid om mee te werken aan een verkoop van het stadion.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mbappé kreeg ‘enorme ruzie’ met PSG-leiding nadat hij broertje Ethan in tranen aantrof

"Ze laten ons geen keus om het stadion te verlaten", zei Al-Khelaïfi tegenover radiostation RMC. "Ik hou echt van het stadion, iedereen is er dol op. Als ik naar mijn hart luister, gaan we niet weg. Maar iedereen in Europa heeft stadions met 80.000 à 90.000 zitplaatsen. Dat hebben wij ook nodig, anders zijn we dood."

LEES OOK: Mbappé in gelijk gesteld, maar PSG weigert enorm bedrag te betalen aan voormalig ster

Het huidige Parc des Princes, wat al sinds 1974 het onderkomen is van PSG, werd geopend op 19 juli 1974. De verwachting is dat PSG het stadion snel kan inruilen voor een ander onderkomen. "We spelen in Frankrijk, maar ook in Europa. Een nieuw stadion is binnen drie à vier jaar gereed", benadrukt Al-Khelaïfi.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ancelotti waarschuwt Barcelona: 'De vorige keer dat wij met 0-4 verloren...'

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti herinnert zijn Barcelona-collega Hansi Flick na de afslachting in de Clásico fijntjes aan 20 maart 2022.