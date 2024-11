'Arne Slot zet PSV-uitblinker hoog op verlanglijst Liverpool'

Het Liverpool van trainer Arne Slot is een van de clubs die PSV-aanvaller scherp in de gaten houdt, zo meldt CaughtOffside. De 21-jarige Amerikaan is ook in zijn tweede seizoen in Eindhoven de understudy van de onaantastbare , maar heeft zich in de speelminuten die trainer Peter Bosz hem gunt in de kijker gespeeld van verschillende grote clubs in Europa.

Liverpool is zich aan het oriënteren op aanvallende versterking, aangezien clubtopscorer Mohamed Salah zijn aflopende verbintenis nog altijd niet verlengd heeft. Pepi is weliswaar een spits - en Salah speelt als rechtsbuiten - maar desondanks zouden The Reds op dit moment het meest concreet in de markt zijn om Pepi in de toekomst over te nemen van PSV. Tot de andere geïnteresseerde clubs behoren volgens CaughtOffside onder meer Bayern München, Borussia Dortmund én Atlético Madrid.

Pepi verruilde de Verenigde Staten in de winterstop van het seizoen 2021/22 voor het Duitse FC Augsburg, dat ruim zestien miljoen euro voor hem neertelde. De Amerikaan wist bij de Bundesliga-club echter niet door te breken en kwam in zijn zoektocht naar speeltijd een halfjaar later uit in de Eredivisie, waar FC Groningen de spits een jaar huurde. Met dertien doelpunten in 31 wedstrijden liet Pepi zien een uitstekende spits te zijn, waarop PSV aan het einde van het seizoen zaken deed met Augsburg en de aanvaller voor negen miljoen euro inlijfde.

In zijn debuutjaar moest Pepi het vooral van invalbeurten hebben, aangezien De Jong bij PSV eerste spits en aanvoerder is. Desondanks kwam de Amerikaan tot zeven treffers in de Eredivisie en eentje in de Champions League. Dat was gelijk een hele belangrijke, want door de rake kopbal van Pepi in het uitduel bij Sevilla won PSV met 2-3 en verzekerde het elftal van Bosz zich van een plek in de achtste finales. Dit seizoen kiest Bosz er vaker voor om De Jong in de competitie rust te geven, wat voor Pepi betekent dat hij vaker aan de aftrap verschijnt. Tot nu toe staat de teller op zes doelpunten in elf competitieduels voor Pepi, die bij PSV nog vastligt tot medio 2028.

