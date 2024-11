Henk Fraser compleet moedeloos na oliedomme actie RKC-middenvelder tegen NEC

Henk Fraser, de trainer van Eredivisie-hekkensluiter RKC Waalwijk, wordt er zo langzamerhand compleet moedeloos van. In het thuisduel met NEC waren de Waalwijkers in de eerste helft zeker niet de mindere, maar benadeelde middenvelder zijn ploeg op oliedomme wijze, door binnen twee minuten twee gele kaarten te pakken.

In minuut 46 moest scheidsrechter Erwin Blank voor het eerst ingrijpen, toen beide ploegen in een opstootje verzeild raakten nadat Vito van Crooij. Weidmann was uiteindelijk de enige die daarvoor met een gele prent bestraft werd. Amper een minuut later was het wéér raak. Een paniekerig weggeschoten bal belandde voor de voeten van Weidmann, die het speeltuig te ver voor zich uitspeelde maar dat probeerde te herstellen. Weidmann raakte echter tegenstander Rober Gonzalez, waarop Blank wéér geel trok en de middenvelder dus mocht gaan douchen.

Weidmann is bepaald niet de eerste RKC'er die dit seizoen tegen een rode kaart oploopt. Eerder gingen ploeggenoten Michiel Kramer, Faissal Al Mazyani, Yassin Youkili, Aaron Meijers én Oskar Zawada de jonge middenvelder al voor. Vooral Kramer maakte het bont: de lange spits kreeg als invaller in het duel met AZ op 30 augustus al na tien seconden zijn eerste gele prent, voor een elleboogstoot jegens tegenstander Seiya Maikuma. Dik twintig minuten later deelde Kramer nóg een elleboogstoot uit, nu aan Peer Koopmeiners, en kreeg hij alsnog een directe rode kaart.

Been: 'Misschien inherent aan een speler van 21'

ESPN-analist Mario Been zegt in de rust: "Ja, iedereen ziet dat dat oliedom is. Dat is misschien inherent aan een speler van 21." Vooral de tweede gele kaart was verwijtbaar, zag de oud-trainer van onder meer NEC en Feyenoord. "Je moet weten dat bepaalde dingen niet kunnen. Zijn eerste aanname was niet goed, dan wil hij dat goedmaken en dan komt hij te laat. Nee, niet ongelukkig, dit is overijverig en dom", analyseert Been. Voor RKC vreest de Rotterdammer het ergste: "Dit wordt moeilijk in de tweede helft", voorspelt Been.

🟨+🟨=🟥



Daouda Weidmann krijgt binnen een minuut twee keer een gele prent 😅#rkcnec — ESPN NL (@ESPNnl) November 9, 2024

