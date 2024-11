RKC Waalwijk grijpt in en legt Michiel Kramer opvallende maatregel op

mag van RKC Waalwijk niet meer op vrijdagen aanschuiven in het televisieprogramma FC Rijnmond. De boomlange spits is regelmatig te gast als analyticus in de talkshow van RTV Rijnmond, maar mag van technisch directeur Mo Allach van de Waalwijkers niet meer op vrijdagen aanschuiven.

In de podcast Sparta naar Voren onthult presentator Frank Stout met tafelgasten Anton Slotboom, Ruud van Os en Hugo Borst dat RKC Waalwijk aan Kramer heeft medegedeeld dat de club liever niet heeft dat hij op vrijdagen aanschuift in het voetbalprogramma FC Rijnmond, waarin wekelijks de ontwikkelingen van Feyenoord, Sparta, Excelsior en FC Dordrecht worden besproken. Kramer mag alleen nog op de maandagen aanschuiven.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Michiel Kramer weet niet wat hij ziet: 'Waanzinnig, 90% van onze selectie heeft dat gewoon niet'

"Kramer is onze gewaardeerde analist bij Rijnmond, maar hij mag er niet meer op vrijdag zitten van Mo Allach. Dat komt omdat Allach bang is dat Kramer dingen zegt waarvan de arbitrage zoiets heeft van: nou, daar kunnen we RKC wel een beetje tegen mee gaan fluiten. Ik vind dit zo ongelooflijk slappe reden", zegt Stout. "Hij mag nu alleen af en toe op maandag komen. Ik vind dit heel erg vervelend."

Kramer is zo nu en dan ook te zien als analyticus in het programma Studio Voetbal op zondagavond. Het is niet duidelijk of de beslissing van RKC Waalwijk ook geldt voor dit programma.

Vind jij het logisch dat RKC Michiel Kramer niet meer op vrijdag laat analyseren? Laden... 47.7% Ja, ik kan deze beslissing wel volgen 52.3% Nee, ik vind dit te ver gaan 782 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ihattaren imponeert in Waalwijk en wordt plotseling vergeleken met Memphis Depay en Noa Lang

Mohamed Ihattaren maakt indruk, maar of we hem op korte termijn als basisspeler gaan zien bij RKC?