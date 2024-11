Koeman laat zich uit over inzetbaarheid van De Jong

Het is afwachten of in de komende interland een volledige wedstrijd gaat spelen. Dat liet bondscoach Ronald Koeman vrijdagmiddag op de persconferentie van het Nederlands elftal voorafgaand aan het duel met Hongarije weten. De middenvelder van FC Barcelona keerde na lange afwezigheid door een blessure terug in de Oranje-selectie.

“Hij is fit en heeft deze week ook alles meegedaan. Dus daar is geen probleem mee”, aldus Koeman. “Hij zal niet twee keer negentig minuten spelen. En eenmaal? Dat weet ik niet, dat is afwachten. Ik weet dat hij met de trainer Hansi Flick bij FC Barcelona daarover gesproken heeft. Ik weet wat daar besproken is en daar heb ik zelf met Frenkie ook over gesproken. We kijken eerst naar zaterdag Hongarije en dan zien we weer verder.”

Of een fitte De Jong het verschil kan maken bij het Nederlands elftal? “Frenkie is een slimme speler, hij kan mensen met een versnelling uitspelen. Ook in het drukzetten. Hij ziet de juiste momenten van druk op de bal. Hij is een complete speler, een middenvelder. Alleen hij heeft een hele tijd niet gespeeld, dus hij moet weer terugkomen op dat niveau. Om terug te komen op dat niveau moet je wel wedstrijden spelen.”

Koeman sluit De Jong als centrale verdediger voorlopig uit

Koeman wordt er op de persconferentie door Valentijn Driessen naar gevraagd of hij De Jong een optie vindt voor centraal in de verdediging. “Misschien ooit”, reageert de keuzeheer stellig. “Hij heeft bij mij bij FC Barcelona wel eens achterin gespeeld ja, maar dat is nu niet aan de orde. Wat je wil, is dat je in je opbouw de beste spelers hebt. Maar laten we eerst wachten tot hij weer volledig fit is. Dan moeten we kijken hoe het elftal eruit kan zien. Als ik vind dat we dat soort spelers achterin moeten hebben, dan zal ik dat zeker doen.''

