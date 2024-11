Koeman moet lachen nadat Driessen met pijnlijke benaming komt voor drie spelers

Valentijn Driessen heeft Ronald Koeman vrijdagmiddag op de persconferentie geconfronteerd met de moeizame vorm van zijn drie centrumspitsen. De bondscoach heeft voor de laatste interlands van dit kalenderjaar , en tot zijn beschikking, maar zij draaien tot op heden allemaal een weinig overtuigend seizoen. Driessen ziet dat zij ook nog eens regelmatig op de bank zitten, maar Koeman kan zich er desondanks niet in vinden dat hij alleen maar ‘reservespitsen’ in zijn selectie heeft.

Zirkzee was in het afgelopen seizoen een van de grote revelaties in de Serie A. De centrumspits maakte indruk bij Bologna en verdiende een toptransfer naar Manchester United. Zijn start in Engeland was veelbelovend. Bij zijn debuut tegen Fulham was het meteen raak. Zirkzee wist daarna echter niet meer te scoren. Hij is bovendien zijn basisplaats kwijtgeraakt. Na het ontslag van Erik ten Hag en de aanstelling van Rúben Amorim is het nog maar de vraag of Zirkzee een nieuwe kans gaat krijgen.

Artikel gaat verder onder video

Koeman blijft voorlopig een beroep op hem doen, maar de bondscoach selecteerde niet voor niks ook Brobbey en Weghorst voor de komende duels met Hongarije en Bosnië-Herzegovina in de Nations League. Zirkzee verscheen vorige maand in de uitwedstrijd tegen Hongarije nog aan de aftrap, maar kon evenals Brobbey een paar dagen later in en tegen Duitsland geen potten breken. Noa Vahle vroeg vrijdagmiddag op de persconferentie aan Koeman wat voor spits je nodig hebt tegen een team dat de bus parkeert, waarop de bondscoach lachend reageerde met: “Die ze erin schiet.”

LEES OOK: ‘Wat voor signaal geeft Koeman aan de rest af als hij dat doet?’

Driessen confronteert Koeman

Driessen bracht het antwoord van Koeman op de vraag van Vahle even later opnieuw ter sprake. “Je zegt net als het over de spitsen gaat, dan wil je spitsen hebben die ze erin schieten. Nou doen ze dat niet heel veel hè, de drie die je hebt. Brobbey, Zirkzee, Weghorst… Die schieten er niet zoveel in”, aldus de verslaggever van De Telegraaf. Zirkzee staat dit seizoen op één treffer, Brobbey maakte acht dagen geleden tegen Maccabi Tel Aviv pas zijn tweede en Weghorst was tot op heden viermaal trefzeker voor Ajax. “Ze spelen ook niet veel”, zo reageerde Koeman op Driessen, die vervolgens een uitspraak deed waar de keuzeheer zich niet in kan vinden.

“Het zijn eigenlijk allemaal ook nog reservespitsen”, doelde Driessen op de situatie van Zirkzee, Brobbey en Weghorst bij hun clubs. Zirkzee moest het de afgelopen weken veelal doen met invalbeurten, terwijl Brobbey en Weghorst bij Ajax onderdeel zijn van het roulatiesysteem van trainer Francesco Farioli. Koeman ging er echter niet in mee dat zijn drie spitsen reservespelers zijn. “Dan doe je denk ik alle drie tekort, want ze spelen bij grote clubs. De een heeft wat meer sporen verdiend dan de ander, maar het zijn nog steeds spitsen die van heel veel waarde kunnen zijn voor het Nederlands elftal. Maar dát moet ontwikkeld worden.”

LEES OOK: KNVB neemt rond Nederland - Hongarije afscheid van deze elf oud-internationals

Driessen vroeg Koeman vervolgens nog naar een verklaring voor het feit dat zijn spitsen bij hun clubs niet zoveel scoren. De bondscoach lijkt die wel te hebben, maar hij vond het niet het ‘juiste moment om er dieper op in te gaan’. Koeman gaf eerder tijdens zijn perspraatje aan dat hij er voor het duel met Hongarije uit is wat betreft de spitspositie, zonder namen te noemen. De spits die zaterdagavond speelt hoeft niet per se degene te zijn die een paar dagen later in Bosnië-Herzegovina ook aan de aftrap verschijnt, voegde hij er nog aan toe.

Wie moet er tegen Hongarije in de spits staan bij Oranje? Laden... 18.5% Joshua Zirkzee 60.7% Brian Brobbey 20.8% Wout Weghorst 303 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Koeman vindt Ajax-speler nu niet goed genoeg voor Oranje: ‘Je moet van goeden huize komen…’

Ronald Koeman sprak in aanloop naar de Nations League-duels van het Nederlands elftal met Hongarije en Bosnië en Herzegovina tweemaal met een speler van Ajax.