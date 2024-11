Welke belangen heeft Oranje nog tijdens de laatste twee Nations League-groepswedstrijden?

Het Nederlands elftal speelt komende week nog twee wedstrijden in de groepsfase van de Nations League. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt nog in de Johan Cruijff Arena tegen Hongarije (zaterdag 16 november om 20.45 uur) en gaat op bezoek bij Bosnië-Herzegovina (dinsdag 19 november om 20.45 uur). In dit artikel sommen we op welke belangen er nog op het spel staan voor Oranje in de Nations League.

Hoe staat Oranje ervoor in de Nations League?

Het Nederlands elftal begon de nieuwe cyclus van de Nations League in september meer dan uitstekend met een 5-2 overwinning op Bosnië-Herzegovina. Daaropvolgend werd er knap met 2-2 gelijkgespeeld tegen Duitsland. De twee wedstrijden vorige maand waren echter minder hoopgevend voor Oranje. Op bezoek bij Hongarije werd er teleurstellend gelijkgespeeld, terwijl in de Allianz Arena kansloos met 1-0 verloren werd van Duitsland.

Na vier speelronden in groep 3 van Divisie A is Nederland terug te vinden op een tweede plaats met vijf punten, net zo veel als nummer drie Hongarije. Het doelsaldo van Oranje is wel een stuk beter dan dat van de Hongaren (+2 om -3). Duitsland gaat met tien punten aan kop, terwijl Bosnië-Herzegovina hekkensluiter is met slechts één punt.

Oranje heeft doorgaan in Nations League in eigen hand

Ten opzichte van de voorgaande edities is de Nations League ietwat gewijzigd qua opzet. In tegenstelling tot de voorgaande drie edities plaatsen de vier groepswinnaars uit Divisie A zich niet langer rechtstreeks voor de Final Four. Zij nemen het eerst in een kwartfinale op tegen één van de vier nummers twee. De loting hiervoor vindt op vrijdag 22 november om 12.00 uur in het Zwitserse Nyon

Tegen Hongarije heeft Nederland genoeg aan een overwinning om zich te kwalificeren voor de kwartfinale van de Nations League. De voorsprong loopt dan, met nog één wedstrijd te gaan, op naar drie punten. Bovendien is na het gelijkspel van vorige maand (1-1) het onderling resultaat in het voordeel van de ploeg van Koeman. In het laatste duel met Bosnië staat er dan niets meer op het spel.

Mocht Oranje in de Johan Cruijff ArenA gelijkspelen tegen Hongarije, dan komt het aan op de laatste speelronde. Dinsdag 19 november wacht een uitwedstrijd tegen Bosnië, terwijl Hongarije Duitsland op bezoek krijgt. Nederland heeft een beter doelsaldo, maar zal wel minimaal hetzelfde resultaat als de Hongaren moeten neerzetten. Gaat Oranje komende zaterdag onderuit tegen Hongarije, dan is de ploeg van Koeman uitgeschakeld voor het vervolg van de Nations League. Wel zal de nummer drie van de groep degradatie moeten zien te voorkomen via de play-offs. De vier nummers drie van Divisie A wachten een ontmoeting met de vier nummers twee van Divisie B om promotie/degradatie.

Oranje moet hopen op wonder voor ontsnappingsroute WK

Hoewel de Nations League in eerste instantie in het leven geroepen is door de UEFA om de vriendschappelijke interlands zo veel mogelijk te vervangen, zit er ook een leuk extraatje aan verbonden. De Nations League kan namelijk als ontsnappingsroute dienen voor kwalificatie voor het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

De Europese kwalificatie voor het WK 2026 gaat in maart van start, hiervoor wordt op vrijdag 13 december geloot. Alleen de twaalf groepswinnaars van de kwalificatie plaatsen zich direct voor het mondiale eindtoernooi. De nummers twee zijn veroordeeld tot de play-offs, waarin gespeeld wordt voor de vier laatste Europese tickets. Deze play-offs worden aangevuld met vier Nations League-teams. Hiervoor moet je wel je groep in de Nations League hebben gewonnen. Het Nederlands elftal lijkt dit vangnet te kunnen vergeten. Duitsland heeft met nog twee wedstrijden te gaan een voorsprong van vijf punten op Oranje. Dat betekent dat Koeman en de zijnen moeten hopen op een wonder om alsnog aanspraak te maken op deze ontsnappingsroute.

Prijzengeld Nations League

Naast de sportieve belangen staat er financieel ook nog wat op het spel voor Nederland in de Nations League. De penningmeester van de KNVB kan namelijk een miljoenenbedrag bijschrijven bij succes in de Nations League. De UEFA heeft het prijzengeld voor deze editie niet openbaar gemaakt, maar verwacht wordt dat dit vergelijkbaar zal zijn met het vorige toernooi. Deelname aan het toernooi in Divisie A leverde toen 2,25 miljoen euro op, plaatsing voor de Final Four 6 miljoen en de eindzege nog eens 2,25 miljoen. Alles bij elkaar opgeteld een bedrag van maximaal 10,5 miljoen euro per land.

