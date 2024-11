Royston Drenthe weet wie op handen gedragen wordt bij Ajax

Ajax mag zich titelkandidaat noemen, zo vinden Royston Drenthe en André Ooijer. De Amsterdammers hebben na de opeenvolgende overwinningen op Feyenoord en PSV slechts twee verliespunten meer dan de koploper uit Eindhoven.

Drenthe ziet dat Francesco Farioli, die in het begin van het seizoen nog de nodige kritiek kreeg van de buitenwereld, inmiddels sterk in het zadel zit. “De trainer gaat op handen en voeten gedragen worden”, zegt hij in de nabeschouwing van Ajax – PSV (3-2) op het YouTube-kanaal van Andy van der Meijde.

“Als je wint van Feyenoord en PSV, dan moet je zeker wel bezig gaan zijn met het winnen van de titel”, stelt Drenthe, die de opmars van Ajax niet zag aankomen. “Ik sta echt perplex. Ik had niet verwacht dat ze zouden winnen van PSV.”

'Ajax nu een kampioensploeg'

Voormalig PSV-verdediger Ooijer ziet ook een enorme ontwikkeling bij Ajax onder Farioli. “Voor de wedstrijd zeiden we nog dat Ajax eigenlijk nog niet speelde als een kampioensploeg. Maar als je ze ziet voetballen tegen Feyenoord en nu tegen PSV, dat nog ongeslagen was, dan kun je wel zeggen dat ze mee gaan doen.”

Ajax heeft momenteel 25 punten, terwijl PSV er 30 heeft. De ploeg van Farioli heeft echter nog een wedstrijd tegoed. “Als ze die inhaalwedstrijd tegen Utrecht winnen, staan ze op twee punten. Dan doe je gewoon mee.”

