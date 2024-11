Topscorer Steijn helpt FC Twente na tegenvaller aan kleine zege op Fortuna Sittard

FC Twente heeft zaterdagavond drie punten gepakt op bezoek bij Fortuna Sittard: 1-2. eiste weer eens een hoofdrol voor zich op bij de ploeg van trainer Joseph Oosting. De topscorer opende in de eerste helft de score en verzorgde na rust, toen de thuisploeg door een benutte strafschop van langszij was gekomen, de assist bij de winnende treffer van invaller .

In een nat en glibberig Fortuna Sittard Stadion was het lange tijd een clash van teams die het gaatje in elkaars defensie maar niet wisten te vinden. De vorm van Ajax-thuis had Twente niet meegenomen, waarbij ook gezegd moet worden dat Fortuna zijn zaakjes verdedigend, zoals gewoonlijk, goed op orde had. Dat blijkt ook wel uit de doelcijfers van de laatste drie thuiswedstrijden: 5 voor en 0 tegen. De mannen van Danny Buijs spelen bepaald niet voor Sinterklaas in eigen huis. Desondanks ging deze mooie statistiek er toch aan. De enige kans die door de gasten uit werd gespeeld in het eerste bedrijf was ook direct raak. Verdediger Max Bruns dreef de bal op en vond de man in vorm Michel Vlap. Zijn steekpass met buitenkant rechts zette Sem Steijn vrij voor het Fortuna doel en op randje buitenspel verzilverde de topscorer van de Eredivisie dit buitenkansje.

Dat wat Twente kan, moeten wij ook kunnen, was de gedachte van de thuisclub. De eerste de beste mogelijkheid die Fortuna kreeg was dan ook raak. Op het uur was het Kristoffer Peterson die vanaf elf meter mocht aanleggen en doel trof. Even daarvoor was de bedrijvige invaller Makan Aïko verantwoordelijk voor de overtreding die leidde tot de penalty. Twente-back Bart van Rooij mocht van geluk spreken dat hij de rode prent niet voorgeschoteld kreeg. Het bleef bij geel.

Wat ook bleef was het benutten van de schaarse kansen. Kort na de 1-1 herstelde Twente de orde. Een vlotte aanval belandde via Steijn voor de voeten van de net ingevallen Ricky van Wolfswinkel. Als zo vaak was het de goaltjesdief die daar wel raad mee wist. Kans drie van dit duel lag ook in het netje. Daar bleef het ook bij. Kansen op meer doelpunten bleven uit, conform het beeld van dit duel. Twente moest wel alle zeilen bij zetten om de zege over de streep te trekken, maar met kunst en vliegwerk bleven de Tukkers op de been. Fortuna probeerde het wel, maar menig Twents been voorkwam een gelijkmaker.

Met drie punten mee in de bus naar Enschede blijft Twente de topvier van de Eredivisie in het vizier houden. Fortuna daarentegen incasseert weer eens een thuisnederlaag én tegendoelpunten en moet hopen dat NEC, Willem II of NAC (zij nemen het tegen elkaar op) morgen (zondag) geen punten pakken. Voor de mannen uit Sittard zal volgende week een uitwedstrijd in Rotterdam op het programma staan. Feyenoord mag dan het leven zuur worden gemaakt. Twente speelt midweeks eerst in de Europa League in eigen huis tegen het Belgische Royal Union Saint-Gilloise (de nummer zeven van de Pro League) en zal daarna in competitieverband het in eigen huis tegen Go Ahead Eagles op mogen nemen.

