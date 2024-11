Speler van NAC Breda neemt contact op met Jeremy Bokila na vermeend racisme

NAC Breda-speler herkent zich totaal niet in de beschuldigingen van over vermeend racisme van de speler van NAC, zo maakt de Brabantse club zondagavond bekend. Garbett heeft met Bokila contact opgenomen om dit misverstand uit de wereld te helpen.

Bokila was na afloop van de wedstrijd tussen Willem II en NAC Breda (2-2) woedend, aangezien een speler van de club een Breda een racistische opmerking richting hem zou hebben gemaakt. Bokila accepteerde dit niet en wilde de confrontatie aangaan, maar spelers en stafleden van Willem II voorkwamen dit. NAC Breda heeft inmiddels gereageerd op het incident.

"Vooropgesteld willen we duidelijk maken dat NAC zich distantieert van elke vorm van racisme. Garbett herkent zich totaal niet in de aantijging door de speler. De aantijging berust volgens hem op een verkeerde waarneming. Dit wordt onderstreept door lezingen van diverse ooggetuigen. Garbett heeft contact gezocht met Bokila om dit misverstand de wereld uit te helpen", schrijft De Parel van het Zuiden op de eigen website.

Opvallend is dat Bokila tegenover verschillende media, waaronder Voetbal International, heeft aangegeven dat Garbett de boosdoener zou zijn. Dit wordt volgens journalist Rob Aarts van Voetbal International door Willem II ontkend. Waar de waarheid ligt in dit verhaal blijft daardoor onduidelijk: "NAC betwist niet dat er iets is gebeurd en is actief in gesprek met Willem II om de gebeurtenis verder uit te zoeken aan de hand van verklaringen en beelden."