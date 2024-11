Jeremy Bokila wordt via Instagram op walgelijke wijze racistisch bejegend

heeft de nodige racistische opmerkingen binnengekregen op Instagram na zijn belangrijke gelijkmaker namens Willem II in de derby tegen NAC Breda. Bokila werd naar eigen zeggen na afloop van de wedstrijd ook al racistisch bejegend door een speler van NAC, maar inmiddels is dat via sociale media ook gebeurd door boze voetbalsupporters.

Bokila maakte in de slotfase van de wedstrijd de belangrijke 2-2 voor Willem II, waarna het na afloop van de wedstrijd uit de hand liep. Bokila was woedend na een opmerking van een speler van NAC. Middenvelder Matthew Garbett zou volgens Bokila een racistische opmerking hebben gemaakt. Bij NAC zorgt dit voor ongeloof. De club is volgens Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof bezig met het maken van een statement waarin alle aantijgingen worden ontkend.

Haat via Instagram

De opmerking die Garbett zou hebben gemaakt heeft Bokila in ieder geval geraakt. De aanvaller was woedend en zal dat zondagavond ook zijn geworden als hij zijn telefoon heeft geopend. Onder het laatste Instagram-bericht van de aanvaller van Willem II zijn inmiddels verschillende racistische opmerkingen geplaatst. Daarnaast schelden andere mensen hem uit op het platform.

Bokila zelf had overigens al op haatreacties gerekend, zo gaf de geroutineerde aanvaller aan in gesprek met ESPN: "Zulke dingen worden in deze tijden normaal niet meer gezegd. Ik heb nog geen excuses gehad, dat snap ik ook wel met de teleurstelling op dit moment. Ik zie wel wat voor berichten ik binnenkrijg via Instagram" zei de aanvaller in gesprek met Aletha Leidelmeijer.