Til onthult waarom VAR-check zó lang duurde bij goal Saibari: 'Kooij zei...'

heeft vlak na de 5-0 zege die hij met PSV boekte op FC Groningen uitgelegd waarom het zó lang duurde voordat de 3-0 van Ismail Saibari kort na rust werd afgekeurd. De middenvelder onthult dat scheidsrechter Joey Kooij liet weten dat het VAR-systeem dat uitsluitsel moest geven of Saibari buitenspel stond, op dat moment defect was.

PSV leidde al met 2-0 toen Saibari door ploeggenoot Rick Karsdorp met een geweldige pass voor het Groningse doel werd gezet. De middenvelder verschalkte doelman Etienne Vaessen vervolgens van dichtbij in de korte hoek, maar bleek uiteindelijk te vroeg te hebben gejuicht. VAR Clay Ruperti had er weliswaar een minuut of drie voor nodig om het te bepalen - tot ergernis van het publiek én veel tv-kijkers thuis - maar stelde uiteindelijk buitenspel vast. Even later was het alsnog 3-0, maar dan door toedoen van Til.

Til verschijnt na afloop voor de camera's van ESPN en gaat in op de lange onderbreking. "Hij zei dat het systeem het niet deed ofzo, bij Saibari", verwijst de middenvelder naar scheidsrechter Kooij. Het doelpunt dat Til zelf maakte riekte óók naar buitenspel, maar bleef uiteindelijk wél staan. "Ik dacht dat hij bij mij dacht: Ik ga niet weer wachten op dat systeem, dus laat maar zitten. Ik heb geen idee, maar het leek op het scherm wel alsof het buitenspel was", zegt de doelpuntenmaker.

Til: 'Pepi klopt al een tijdje op de deur, toch?'

Ricardo Pepi was tegen zijn oude club andermaal op schot voor PSV. De Amerikaanse vervanger van Luuk de Jong maakte er tegen de Groningers maar liefst drie, waardoor samen met Sem Steijn bovenaan staat op de topscorerslijst, met elk negen doelpunten. "Of Pepi nu echt op de deur klopt? Dat doet hij al een tijdje, toch?", zegt Til over zijn trefzekere ploeggenoot. "We hebben gewoon twee topspitsen. Dat is heel lekker. Het zijn ook twee andere types, dat is óók heel lekker", meent Til.

