Treurig nieuws uit Spanje: Real Madrid-talent (19) beëindigt carrière noodgedwongen

De negentienjarige Marc Cucalón heeft noodgedwongen een punt achter zijn voetballoopbaan moeten zetten, zo maakt het talent van Real Madrid bekend via Instagram. De middenvelder liep twee jaar geleden een zware blessure op, waar hij nooit goed van herstelde.

Cucalón vertrok in 2016 bij Real Zaragoza, waarna hij in de jeugdopleiding van Real Madrid terechtkwam, waar hij de verschillende elftallen doorliep. In 2022 liep de middenvelder echter een zware blessure op aan zijn kruisband. Dankzij een bacteriële infectie wist hij hier nooit goed van te herstellen.

Op Instagram maakt Cucalón, die afgelopen zomer uit zijn contract liep bij Real Madrid, bekend dat hij zijn carrière beëindigt. “Ik wist niet hoe ik moest beginnen, dus ik doe het door iedereen te bedanken. Voor alle steun die ik heb gekregen de afgelopen tijd”, schrijft hij. “Ik kwam in de zomer van 2016 aan bij Real Madrid met een rugzak vol dromen. Mijn leven veranderde volledig toen ik een zware blessure opliep in een Youth League-wedstrijd.”

“Na verschillende complicaties heeft die blessure me gedwongen de moeilijke beslissing te nemen om afscheid te nemen van het voetbal”, gaat Cucalón verder. “De afgelopen twee jaar heb ik fysiek en mentaal met al mijn macht geworsteld en heb ik alles geprobeerd om weer van deze sport te genieten.” Toch zat een herstel er niet in, zo schrijft het voormalig talent. “Dit is helemaal geen triest afscheid. Ik denk immers dat ik echt bevoorrecht ben geweest om deel uit te maken van de beste club ter wereld en een droom te hebben geleefd. De waarden die me bij zijn gebracht en de lessen die ik heb geleerd zal ik voor altijd bij me dragen.”

