UEFA neemt beslissing over gestaakt duel Roemenië – Kosovo, boetes voor beide landen

De UEFA heeft een reglementaire 3-0 overwinning toegekend aan Roemenië nadat de wedstrijd tegen Kosovo op vrijdag niet werd afgemaakt. Daarnaast hebben beide landen ook meerdere straffen opgelegd gekregen.

Het duel tussen Roemenië en Kosovo in Nations League C van vrijdagavond werd niet uitgespeeld. Bij een tussenstand van 0-0 stapten de bezoekers van het veld in de Roemeense hoofdstad. Dit deden ze omdat er Servische krijgsliederen werden gezongen door het aanwezige publiek. Kosovo maakte zich in 2008 los van Servië, maar door meerdere landen, waaronder Roemenië, wordt de onafhankelijkheid niet erkend.

LEES OOK: Deense bondscoach Riemer beleeft bizarre persconferentie

Artikel gaat verder onder video

Doordat Kosovo zich beledigd voelde, besloot de ploeg om de resterende minuten in Boekarest niet uit te spelen. De UEFA zag zich daarop genoodzaakt Roemenië een reglementaire 3-0 overwinning toe te wijzen. Wel ontving het thuisland de nodige straffen voor het gedrag. Zo moet de Roemeense bond een boete van 128.000 euro betalen, onder meer voor discriminatie en ongepast gedrag van het team. Ook zal de volgende thuiswedstrijd zonder publiek worden gespeeld.

LEES OOK: Voetbalsprookje wordt werkelijkheid: San Marino promoveert binnen Nations League

Ook Kosovo beboet

Naast een reglementaire nederlaag heeft Kosovo ook nog een boete ontvangen. Voor ongepast gedrag door de selectie moet de Kosovaarse bond een bedrag van zesduizend euro betalen aan de UEFA.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jeroen Elshoff meldt woede-uitbarsting bij Oranje: ‘U krijgt het niet in beeld te zien’

Een woede-uitbarsting bij Oranje, in de slotfase van de wedstrijd tegen Bosnië-Herzegovina.