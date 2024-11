‘Vakman’ Farioli krijgt opnieuw lofzang: ‘Ik kijk daar met bewondering naar’

Kees Luijckx is lyrisch over de ‘vakman’ Francesco Farioli. De ESPN-analist kijkt er naar uit hoe de Italiaanse oefenmeester het gemis van bij de Amsterdammers zal opvangen. De Belg is de enige linksbuiten in de ploeg van Farioli en ligt er enkele weken uit door een hamstringblessure.

Luijckx stelt bij Voetbalpraat op ESPN dat het gemis van Godts groot zal zijn. “Akpom is een ander type bijvoorbeeld. Farioli zal toch weer moeten improviseren. Dat is wel aan hem besteed. Misschien gooit hij straks wel Berghuis op links en Weghorst en Brobbey in de spits, dat je met meer voorzetten kan gaan werken.”

Volgens Luijckx zal er weer inventiviteit van Farioli worden gevraagd. “Ik ben wel benieuwd of hij dit kan oplossen. Want hij is wel zo’n trainer die iets gaat bedenken daarop”, vervolgt hij. “Ik had niet echt bedacht dat Akpom op rechts zou kunnen spelen en zoveel impact zou maken op het team.”

Farioli een vakman in de ogen van Luijckx

Zo is het aanpassingsvermogen van Farioli lovenswaardig. “Dat vind ik wel een kwaliteit van een trainer. Dat je niet alleen maar kijkt van: ik speel dit voetbal en daar moet iedereen zich aan conformeren, maar juist het: ik kijk naar wat ik heb en daar ga ik het beste plan mee maken. Ik kijk daar best wel met bewondering naar eigenlijk. Het lijkt wel, en ik weet niet of het echt zo is, dat het een soort van puzzel is die hij iedere keer legt: dan doe ik die, dan die en over twee wedstrijden kan ik die. Dat idee krijg ik bijna bij het voetbal hoe hij het beleeft. Een vakman”, besluit hij lovend.

