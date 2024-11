Van Nistelrooij kan terugkeren naar club die 'grootste fout uit zijn carrière' was

Ruud van Nistelrooij hoeft mogelijk niet lang zonder werk te zitten na zijn vertrek bij Manchester United. Volgens het Duitse Sky staat de voormalig topaanvaller op de kandidatenlijst om de nieuwe trainer van Hamburger SV te worden.

HSV heeft intern al gesprekken gevoerd over de mogelijke aanstelling van Van Nistelrooij, zo klinkt het. De Nederlander zou echter niet de enige kandidaat zijn om Steffen Baumgart, die zondag werd ontslagen, op te volgen in het Volksparkstadion. Het is bovendien niet bekend hoe Van Nistelrooij zelf aankijkt tegen de kans om aan de slag te gaan bij de nummer acht van de 2. Bundesliga. Hij werd recentelijk al gelinkt aan Burnley en zou hebben gesolliciteerd bij Coventry City.

Na vijf opeenvolgende officiële wedstrijden zonder overwinning werd Baumgart zondag uit zijn functie ontheven. Een 2-2 gelijkspel tegen Schalke 04 bleek de druppel. Gezien de kleine marges in de 2. Bundesliga – het verschil tussen koploper SC Paderborn 07 en nummer acht HSV bedraagt slechts vier punten – hoeven de ambities om te promoveren nog niet in de ijskast.

De 48-jarige Van Nistelrooij stond na het ontslag van Erik ten Hag vier wedstrijden aan het roer bij Manchester United en wist goede resultaten te boeken, met drie zeges en een gelijkspel. De voormalig aanvaller speelde van januari 2010 tot de zomer van 2011 zelf voor HSV. Hij was overgekomen van Real Madrid, maar noemde die transfer vorig jaar nog de slechtste beslissing uit zijn carrière.

"De slechtste beslissing uit mijn carrière was Real Madrid verlaten voor HSV. Ik had toen nooit moeten vertrekken", zei hij in maart 2023 in gesprek met Gary Neville voor het YouTube-kanaal The Overlap. "Ik speelde onder Manuel Pellegrini op dat moment en de club haalde Karim Benzema, Cristiano Ronaldo en Kaká. Dus er was geen plek meer voor mij en dat begreep ik. Ik was ook al 33. Ik wilde ook graag naar het WK in 2010 dus vertrok ik naar Hamburg. Maar dat was een overhaaste beslissing. Ook voor mijn familie was dat niet de juiste keuze. Ik zou dat nooit weer doen als ik die kans zou krijgen. Het lag niet aan de club, maar meer aan de omgeving. Mijn jonge kinderen weghalen uit Madrid, dat was niet verstandig."

