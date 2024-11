‘Ruud van Nistelrooij solliciteert bij Championship-club’

Ruud van Nistelrooij heeft daags na zijn vertrek bij Manchester United gesolliciteerd bij Coventry City voor het hoofdtrainerschap. Dat meldt de doorgaans goed ingelichte Sam C op X. De club uit de Championship nam eerder deze week afscheid van oefenmeester Mark Robins.

Van Nistelrooij trad afgelopen zomer in dienst als assistent-trainer van Erik ten Hag bij Manchester United. Na het ontslag van Ten Hag werd de voormalig PSV-trainer aangesteld als interim-manager. Al snel werd duidelijk dat een definitieve aanstelling er niet in zat voor Van Nistelrooij, aangezien The Red Devils Rúben Amorim presenteerden als opvolger.

Van the Man had vier duels de leiding over Manchester United en wist er daarvan drie winnend af te sluiten. Onder zijn leiding wist Manchester United in de League Cup met 5-2 te winnen van Leicester City, waarna er in de competitie gelijkgespeeld werd tegen Chelsea (1-1) en gewonnen werd van wederom Leicester City (3-0). In de Europa League zette Manchester United PAOK met 2-0 opzij.

Ondanks de goede prestaties bij Manchester United moest Van Nistelrooij toch vertrekken bij de Engelse club. Amorim besloot namelijk zijn gehele eigen staf van Sporting Portugal mee te nemen. Daardoor was er geen plek meer voor de oefenmeester. In het kielzog van Van Nistelrooij vertrokken ook René Hake, Jelle ten Rouwelaar en Pieter Morel bij The Red Devils.

Van Nistelrooij waarschijnlijk niet lang werkloos

Van Nistelrooij zit mogelijk niet lang zonder werk, aangezien het trainerschap bij Coventry City lonkt. De Championship-club heeft een shortlist opgesteld van trainer die de deze week ontslagen Robins, die over twee periodes ruim negen jaar trainer was van The Sky Blues, moeten opvolgen. De naam van Van Nistelrooij staat op die lijst, evenals die van Frank Lampard.

Volgens Sam C zou de Nederlandse oefenmeester zelfs gesolliciteerd hebben naar de baan. Coventry City heeft nog geen besluit genomen, maar daar lijkt op korte termijn meer duidelijkheid over te komen. The Sky Blues staan momenteel op een teleurstellende zeventiende plaats in de Championship met slechts zestien punten uit vijftien wedstrijden. In 2023 stond de club nog op de rand van promotie naar de Premier League. In de finale om promotie naar het hoogste Engelse niveau ging Coventry na strafschoppen onderuit tegen Luton Town.

🚨 EXCL: Understand Ruud van Nistelrooy has applied for the Coventry City job.



Coventry have a shortlist of managers they’re considering to appoint, pending final managerial decision. pic.twitter.com/WBcWZIYahF — Sam C (@SamC_reports) November 15, 2024

