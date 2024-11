Verwachte opstelling PSV tegen Girona: Bosz voert twee wijzigingen door na pijnlijk verlies in Amsterdam

PSV-trainer Peter Bosz voert dinsdagavond in het Champions League-duel met Girona naar verwachting twee wijzigingen door in zijn basisopstelling ten opzichte van de nederlaag tegen Ajax van afgelopen zaterdag (3-2). is niet speelgerechtigd in het miljardenbal en zal zijn plaats rechts voorin afstaan , terwijl linksback volgens PSV-watcher Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) wordt gepasseerd ten faveure van .

PSV was tot afgelopen weekend nog zonder puntverlies in de Eredivisie, maar aan de perfecte seizoensstart kwam een hardhandig einde in de Johan Cruijff ArenA. Het elftal van Bosz dolf op alle fronten het onderspit tegen het Ajax van Francesco Farioli, dat vier dagen na de winst in De Klassieker tegen Feyenoord (0-2) ook de andere binnenlandse concurrent een nederlaag bezorgde. Malik Tillman groeide uit tot de schlemiel van de avond, door de bal een kwartier voor tijd in te leveren bij Ajax-aanvaller Mika Godts, die daarop de beslissende treffer binnen kon schieten.

Tillman krijgt tegen Girona de kans om zich te revancheren voor zijn kostbare blunder. De Amerikaan krijgt, bij absentie van de geblesseerde Oranje-internationals Joey Veerman en Jerdy Schouten, andermaal het vertrouwen 'op zes' van Bosz, zo verwacht Elfrink althans. Dat geldt dus niet voor Dams, die volgens de clubwatcher dus plaats moet maken voor Mauro. De overige negen namen zijn dezelfde die in Amsterdam tegen een verliespartij aanliepen.

Verwachte opstelling PSV: Benítez; Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Júnior; Tillman, Saibari, Til; Bakayoko, De Jong, Lang

