Weergaloze Diallo geeft Van Nistelrooij tweede zege bij Manchester United

Ruud van Nistelrooij heeft donderdagavond zijn tweede overwinning geboekt als interim-trainer van Manchester United. Na een magere eerste helft waren het twee briljante momenten van die de Nederlander de zege bezorgden in de Europa League-wedstrijd tegen PAOK: 2-0.

In de eerste helft was er niet heel veel te beleven op Old Trafford. De ploeg van Van Nistelrooij had het meeste van het balbezit, maar de grote kansen waren op een hand te tellen. Na bijna twintig minuten spelen kreeg Rasmus Højlund de bal op zijn hoofd gelegd, maar hij kopte de bal in de handen van voormalig Ajax-doelman Dominik Kotarski. Na wat speldenprikjes van PAOK kregen de bezoekers in minuut 38 de grootste kans van de eerste helft. Abdul Rahman Baba pikte een afvallende bal op en speelde deze naar Mohamed Camara, die gelijk een volley richting de goal afvuurde. Een knappe redding van André Onana zorgde ervoor dat beide ploegen in evenwicht de rust in gingen.

Manchester United kwam in het tweede bedrijf sterk de kleedkamer uit. Dat uitte zich na vijf minuten al in een voorsprong. Bruno Fernandes kwam met een scherp aangesneden voorzet op het hoofd van Diallo, die de bal met een boogje over Kotarski richting de verre hoek knikte. Twee later kreeg Andrija Zivkovic al een grote kans op de gelijkmaker, maar de Serviër schoof de bal naast de goal van Onana.

Na bijna een uur spelen kreeg Diallo de uitgelezen kans om de voorsprong te verdubbelen. De Ivoriaan werd de diepte in gestuurd door Fernandes, maar oog in oog met Kotarski kreeg hij de bal niet langs de doelman. Vijf minuten later was het PAOK dat weer een enorme kans kreeg. Voormalig Keuken Kampioen Divisie-spits Tarik Tissoudali werd midden in de zestien aangespeeld door Taison, waarna hij richting doel schoot. Zijn inzet miste echter de benodigde kracht om het Onana moeilijk te maken.

In het vervolg van de wedstrijd leek het erop dan PAOK niet meer kon en Manchester United niet meer wilde, maar in minuut 77 was het weer Diallo die aan alle spanning een einde maakte. De buitenspeler nam de bal over na onoplettendheid bij Baba, waarna hij deze schitterend in de verre hoek schoot. In blessuretijd dacht Marcus Rashford nog de 3-0 binnen te schuiven, maar hij prikte de bal voorlangs. Daarmee boekt Manchester United na drie gelijke spelen de eerste zege van het seizoen in de Europa League en klimt het naar de vijftiende plaats.

