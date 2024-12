Ajax-kopstuk geeft toe: veldspel 'niet om aan te gluren'

Michael van Praag erkent dat het veldspel van Ajax tegenvalt. De voorzitter van de raad van commissarissen neemt het desondanks op voor trainer Francesco Farioli, die zich volgens Van Praag simpelweg aanpast aan het spelersmateriaal waarover hij beschikt.

Met 39 punten uit 17 wedstrijden staat Ajax tweede in de Eredivisie, terwijl de club ook al nagenoeg zeker is van de knock-outfase van de Europa League. Boze tongen klagen soms over het veldspel, maar de resultaten zijn boven verwachting. Van Praag trekt de vergelijking met het WK 2014 in Brazilië, toen Louis van Gaal afstapte van het 4-3-3-systeem. “Als trainer moet je altijd je tactiek aanpassen aan het materiaal dat je hebt. Dat heeft Van Gaal gedaan. Hij is verguisd door de media, want het ‘was niet de Hollandse School’, maar we zijn wel derde geworden. Ik denk dat dat voor de trainer van Ajax op dit moment ook geldt.”

“Dat wil zeggen: je moet je wel aanpassen aan het materiaal dat je hebt. En dat gaat goed, want we staan tweede”, stelt Van Praag bij NH Sportcafé. Presentator Leo Driessen werpt vervolgens op dat het spel van Ajax ‘niet om aan te gluren is’, waarna Van Praag toegeeft: “Dat klopt. Maar het is mijn ervaring dat de trainer zich aanpast aan het materiaal dat hij heeft. Het zou natuurlijk heel dom zijn als je een systeem gaat spelen waar je de juiste spelers niet voor hebt.”

Journalist Willem Vissers nuanceert: “Je doet nou net alsof ze helemaal geen materiaal hebben, maar ze hebben wel twee spitsen die in het Nederlands elftal spelen. Die functioneren allebei niet goed, omdat ze om de beurt worden ingezet. Brobbey speelde één helft in de bekerwedstrijd tegen Telstar en kreeg één kans. Dan zou ik zeggen: laat hem de tweede helft ook spelen. Dan maakt hij misschien een of twee doelpunten en dan komt hij er misschien een beetje eroverheen.”

‘Topamateurs zouden meer scoren dan Brobbey’

In de eerste seizoenshelft wist Brobbey slechts eenmaal te scoren in de Eredivisie. “Dat is voor een Ajax-spits een belabberd en niet te accepteren aantal. Ik denk dat zelfs een aantal topamateurspelers meer doelpunten zouden maken”, stelt de journalist van De Volkskrant. “Dat kan gewoon niet en dat komt ook door het vele wisselen. Dat is toch een beetje vreemd. Voetbal is ook een kwestie van ritme en vaste patronen. Dat zit er niet in.”

Michael van Praag stelt zich kwetsbaar op tijdens de uitzending van NH Sportcafé.