'Farioli moet oppassen bij Ajax en Kroes moet hard op tafel slaan'

Valentijn Driessen en Mike Verweij snappen niet waarom Francesco Farioli de keuzes maakt die hij momenteel bij Ajax maakt. Volgens Verweij loopt de Italiaan het risico de geloofwaardigheid bij zijn spelersgroep te verliezen, na toch wel opvallende keuzes voor en tijdens het duel met AZ (2-1 verlies).

Driessen verbaast zich over de opstelling van Ajax voor de topper van afgelopen weekend. Volgens de journalist was er een gebrek aan vindingrijkheid bij de Amsterdammers, zo stelt hij tijdens Kick-Off. "Je ziet dat individuele kwaliteit het verschil maakt bij Ajax, die wedstrijd zat voor Ajax helemaal op slot. Fitz-Jim heeft creativiteit, Godts heeft creativiteit, Traoré heeft creativiteit, maar waarom beginnen al deze jongens op de bank?" In plaats daarvan begon Ajax met een middenveld met Branco van der Boomen, Kenneth Taylor en Davy Klaassen. "Nul creativiteit. Dat werd na afloop ook gevraagd, waarom met zo'n middenveld? Ik denk dat we de wedstrijd konden winnen met dit middenveld. Blijkbaar niet. Ajax zonder creativiteit, is niet Ajax."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Farioli gewaarschuwd: ‘Als dit niet goed overlegd is, kan hij binnenkort zijn koffers pakken’

Collega Verweij denkt dat het snel bergafwaarts kan gaan met de nieuwe trainer van Ajax. "Waar Farioli een beetje voor moet oppassen denk ik, is dat hij zijn geloofwaardigheid naar de groep toe niet gaat verliezen." Het moment met Wout Weghorst, die duidelijk liet blijken niet te willen worden gewisseld tijdens NEC - Ajax en met al twee doelpunten op zak, was typerend. "Weghorst gaf als eerste het signaal dat hij gewoon had willen blijven staan na die twee goals. Het belangrijke voor een coach is dat je je visie neerlegt, dat je spelers meegaan en voor jou door het vuur gaan. Maar op dit moment is hij ook in zijn eigen spelersgroep krediet aan het verspelen, denk ik."

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel met Farioli, volgens de heren van De Telegraaf. "Hij heeft ook wel echt wat goed gedaan. De jongens zijn wat fitter, stonden vorig jaar nog slechter dan ze nu staan. Ze hebben er met Klaassen, Weghorst en Traoré echt wel wat goede spelers bijgekregen, dus ze mogen ook wel wat hoger staan. Maar dat eeuwige rouleren en dat vasthouden aan de data... Hij heeft het elftal naar de gallemiezen gewisseld. Waarom zouden mensen tegenwoordig geen twee wedstrijden in een week kunnen spelen?"

Tijd voor Kroes?

Volgens Verweij is het ook tijd dat de technisch directeur van de club gaat ingrijpen. 'Alex Kroes moet echt een keer keihard met zijn vuist op tafel slaan en tegen Farioli zeggen: nu kappen met dat gewissel." De selectie van Ajax moet tevens versterkt worden, ziet de journalist. "Hij (Kroes, red.) zal ook voor een kwaliteitsinjectie moeten zorgen. Er moet een linksbuiten en een creatieve middenvelder bij." Nieuwe spelers in de winter zouden al een slok op een borrel kunnen schelen. "Als jij je scouting heel goed op orde hebt, dan kun je zien welke spelers er bij andere clubs niet spelen en die je mogelijk een halfjaar kunt huren. Mogelijk met een optie tot koop."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart tipt Ajax: 'Hij appt zijn hoogtepunten naar me!'

Rafael van der Vaart geeft aan: 'Ik heb Ajax-directeur Alex Kroes meermaals getipt'