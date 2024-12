Vink komt op voor verguisde Ajax-speler: ‘Krijgt de zwartepiet toegespeeld en kan er volgens fans niks meer van’

Marciano Vink is het niet eens met de kritiek op . De Turk speelde vorige week negentig minuten mee met Ajax op bezoek bij NEC (1-2) en moest het na afloop van die wedstrijd ontgelden bij de fans. Volgens de analist had Francesco Farioli de verdediger meer ritme moeten geven in de wedstrijden ervoor.

Ajax geeft de afgelopen weken heel veel kansen weg. Volgens Kees Kwakman kan dat niet los worden gezien van het vele rouleren van Farioli. Hoewel Vink daar wel begrip voor heeft, snapt hij niet dat de fans van Ajax zich vervolgens tot de spelers richten. “Kaplan krijgt de zwartepiet toegespeeld van een heleboel mensen. Een heleboel supporters vinden dat hij er niets van kan”, begint de analist bij ESPN.

LEES OOK: Meerdink noemt Ajax-ster als bron van inspiratie

Artikel gaat verder onder video

Toch vindt Vink het niet terecht dat Kaplan na de wedstrijd tegen NEC zo veel kritiek over zich heen kreeg. “Zijn laatste wedstrijd was begin oktober”, stelt de oud-voetballer. Overigens stond Kaplan eind oktober tegen Qarabag (0-3) en Willem II (1-0) ook nog op het veld. “Tussendoor heeft hij amper gespeeld. Als je dan tegen NEC op het veld moet staan, ik geef het je te doen.”

LEES OOK: Ajax-fans boos op Farioli: 'Hij mag nooit op het wedstrijdformulier staan'

Farioli moet spelers ritme geven

Volgens Vink is dat het probleem met de manier waarop Farioli het rouleren toepast bij Ajax. “Als je dat wil doen en Baas dan rust wil geven, moet je Kaplan in de weken ervoor een aantal minuten geven. Al is het dertig minuten. Dan wissel je door zodat die jongen ook wedstrijdritme heeft.” Datzelfde gaat volgens de analist ook op voor Kristian Hlynsson. “Het feit dat je dan allemaal kansen weggeeft als team, vind ik vrij logisch.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 De Boer: ‘Wilde hem naar Ajax halen, maar we hadden een salarisplafond’

Frank de Boer heeft in 2015 een poging gedaan om een 34-voudig Oranje-international naar Ajax te halen.