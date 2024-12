Meerdink noemt Ajax-ster als bron van inspiratie

AZ-spits wordt geïnspireerd door , zo geeft hij aan in gesprek met De Telegraaf. De spitsen hebben dezelfde personal trainer en drijven elkaar daar tot het uiterste. Zondagmiddag staan de bekenden tegenover elkaar met AZ en Ajax.

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij AZ voor de volgende topwedstrijd in de Eredivisie. Voor Meerdink is het een bijzonder duel, aangezien hij met regelmaat samen met tegenstander Weghorst traint. “We hebben dezelfde personal trainer”, legt de 21-jarige spits uit. “We praten dan even bij en gaan dan aan de bak.”

“Weet je wat mooi is? We inspireren elkaar”, gaat Meerdink verder. “Als Wout ná mij binnenkomt, checkt hij altijd even wat ik al gedaan heb.” Volgens de aanvaller wil Weghorst hem dan altijd overtreffen door nog meer te doen. “En ik doe precies hetzelfde.”

Meerdink begrijpt woede Weghorst

Afgelopen weekend werd Weghorst op bezoek bij NEC (1-2) na 68 minuten gewisseld, terwijl hij al twee keer had gescoord. Daar was de spits zeer ontevreden over. “Ik begreep zijn boze reactie wel na zijn wissel”, stelt Meerdink. “Als je na zestig minuten er al twee in hebt liggen, dan kan je gewoon een hattrick maken. Als spits wil je altijd meer en Wout zat er best lekker in.”

