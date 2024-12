Opstelling Ajax: Farioli kiest voor zes andere namen tegen FC Utrecht

De opstelling van Ajax voor de topper tegen FC Utrecht is bekend. Trainer Francesco Farioli valt weer grotendeels terug op zijn reguliere basiselftal, nadat hij tegen NEC een groot aantal wijzigingen doorvoerde. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint woensdagavond om 20.00 uur.

Zoals altijd begint Remko Pasveer als doelman. Achterin is Farioli genoodzaakt om te wisselen. In het duel met NEC ging rechtsback Devyne Rensch vroegtijdig van het veld, hij wordt in de Johan Cruijff ArenA vervangen door Anton Gaaei. In het hart van de verdediging keert Youri Baas weer terug naast Josip Sutalo. De talentvolle verdediger moest zijn plek in de defensie afgelopen weekend nog afstaan aan Ahmetcan Kaplan. Jorrel Hato completeert de viermansverdediging en speelt als linksachter.

Artikel gaat verder onder video

Op het middenveld keert aanvoerder Jordan Henderson terug in de basis. Hij vervangt Branco van den Boomen, die in Nijmegen de kans kreeg van Farioli. Hij vindt op het middenveld Kenneth Taylor en Kian Fitz-Jim naast zich.

Voorin keren Bertrand Traoré en Chuba Akpom terug in de basis. Zij vervangen Kristian Hlynsson en Steven Berghuis, die afgelopen weekend de voorkeur kregen. Net als tegen NEC is Wout Weghorst de spits van Ajax. De boomlange spits was tegen de Nijmegenaren tweemaal trefzeker. Brian Brobbey, die dit weekend ontbrak vanwege een blessure, neemt plaats op de bank.

Opstelling Ajax: Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Fitz-Jim, Taylor; Traoré, Weghorst, Akpom.

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Vesterlund, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Rodríguez, Aaronson, Toornstra, Iqbal, Cathline; Min.