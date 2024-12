Verdediger die drie keer kampioen werd met Ajax baalt van vroegtijdig vertrek: 'Ik had nog twee jaar contract'

Als Ricardo van Rhijn de kans had om zijn loopbaan als profvoetballer nog eens over te doen, dan was hij in de zomer van 2016 niet vertrokken bij Ajax. Dat vertelt de voormalig international van Oranje en speler van naast Ajax ook onder meer Club Brugge, AZ en sc Heerenveen in gesprek met de NOS. Van Rhijn beleefde een superstart in de hoofdmacht van de Amsterdammers, maar raakte na het seizoen 2014/15 zijn basisplaats kwijt en besloot na de aanstelling van Peter Bosz niet voor een nieuwe kans te gaan.

Van Rhijn maakte in 2012 onder leiding van Frank de Boer zijn debuut in het eerste van Ajax en speelde zich na het vertrek van Gregory van der Wiel in de zomer van dat jaar in de basis. Zijn ontwikkeling bleef niet onopgemerkt. Louis van Gaal haalde hem na slechts vijftien competitieduels voor Ajax al bij het Nederlands elftal. “Zit je ineens met gasten als Robben, Van der Vaart en Sneijder in de kleedkamer. Dat was echt een hoogtepunt en daar heb ik heel bewust van genoten”, zo blikt Van Rhijn terug op zijn tijd bij de nationale ploeg.

Zijn interlandloopbaan zou niet heel lang duren. Van Rhijn debuteerde op 15 augustus 2012 in de vriendschappelijke interland tegen België en kwam later dat jaar ook in actie tegen achtereenvolgens Turkije, Hongarije, Roemenië, Duitsland en Italië, maar zou vervolgens alleen nog tegen Portugal (14 augustus 2013) en Mexico (12 november 2014) zijn opwachting maken. Van Rhijn bleef uiteindelijk steken op acht interlands. “Ik piekte erg vroeg, ja. Kijk alleen al naar het rijtje clubs: Ajax, Club Brugge, AZ, Heerenveen, FC Emmen, Karlsruher SC en FC Lisse. Het liefst zou je dat natuurlijk om willen draaien”, zo stelt Van Rhijn.

Kenny Tete

De rechtsback was tijdens drie opeenvolgende seizoenen basisspeler in het elftal van De Boer. In de aanloop naar het seizoen 2015/16 verloor hij echter zijn basisplaats aan Kenny Tete. De verdediger van inmiddels Fulham ontwikkelde zich stormachtig, evenals Van Rhijn een paar jaar eerder. “Tete heeft mij uit het elftal gespeeld, hij deed het fantastisch, was verdedigend superstabiel. En ik speelde gewoon minder”, zo is Van Rhijn eerlijk. Zo kwam het dat Van Rhijn tijdens zijn laatste seizoen bij Ajax slechts zestien wedstrijden speelde.

Na het mislopen van de landstitel op bezoek bij De Graafschap vertrok De Boer als hoofdtrainer. Ajax stelde Bosz aan als diens opvolger. De samenwerking tussen Bosz en Van Rhijn zou echter niet lang duren. De verdediger vertrok in juli 2016 naar Club Brugge. Dat had hij, nu hij er ruim acht jaar later op terugkijkt, toch liever anders gedaan. “Ik zou niet bij Ajax zijn weggegaan. Ik had voor mijn kans moeten gaan onder de nieuwe trainer, Peter Bosz. Ik had nog twee jaar contract, dat had ik achteraf zeker moeten uitzitten, minimaal”, aldus de geboren Leidenaar.

Terug in Amsterdam, als trainee én voetballer

Van Rhijn is inmiddels terug bij Ajax. Niet als speler of coach, maar als trainee. Samen met een aantal andere oud-voetballers, zoals Siem de Jong en Daniël de Ridder, volgt hij sinds vorig jaar een opleidingstraject voor oud-Ajacieden die de ambitie hebben om een kantoorfunctie te bekleden in de Johan Cruijff ArenA. Van Rhijn loopt inmiddels rond op de afdeling Business Relations, een afdeling die hem wel kan bekoren. “Ik ben een makkelijke prater. We hebben veel contact met zakelijke relaties, met sponsors. En ja, je merkt toch dat mensen het leuk vinden als een oud-Ajacied langskomt”, zo klinkt het.

Voetballen doet Van Rhijn ook nog. Hij speelt sinds afgelopen zomer voor amateurclub AFC. De Amsterdammers nemen het woensdagavond in de tweede ronde van de KNVB-beker op tegen FC Utrecht. In de vorige ronde was er nog een belangrijke rol weggelegd voor Van Rhijn. Met een doelpunt had hij een groot aandeel in de 3-1 overwinning op Blauw Geel’33. De ontmoeting tussen AFC en FC Utrecht begint om 20.00 uur.

