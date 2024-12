Rugani verklaart uitzinnige vreugde na treffer tegen Telstar

was na zijn openingstreffer voor Ajax tegen Telstar door het dolle heen. Volgens de Italiaanse verdediger kwam het omdat het zijn eerste treffer in dienst van de Amsterdammers was. Mede dankzij de goal van Rugani wist Ajax een matige bekerwedstrijd met 2-0 te winnen, waardoor het in de koker zit voor de loting van de derde ronde van de KNVB Beker.

Voorafgaand aan het interview benoemt ESPN-verslaggever Cristian Willaert dat Rugani al veel heeft meegemaakt. Hij somt op dat de verdediger Italiaans international is en jarenlang bij de Italiaanse topclub Juventus heeft gespeeld, maar toch zo blij is met zijn doelpunt.

"Ik was heel erg blij. Het was mijn eerste goal voor Ajax", verklaart Rugani zijn enthousiasme voor de camera van ESPN. "Ik was er op aan het wachten, dus ik ben heel erg blij dat het vandaag is gebeurd. Iedere goal is speciaal voor een verdediger. Als verdediger is het heel erg leuk om te scoren, dus ik ben ontzettend blij."

Of het er eentje 'uit het boekje' is? "Ja, we werken er veel aan. Het is iets wat we proberen op de training, maar soms is het ook gewoon instinct. Dit keer kom ik voor de paal en hoop ik dat de bal daar komt. Ik had geluk dat de bal daar kwam en dat ik de bal goed kon aanvallen", aldus Rugani.

Ajax speelde in een te laag tempo

De Italiaanse verdediger geeft toe dat het een lastige wedstrijd was tegen Telstar. "Ze gaven echt honderd procent, zoals altijd tegen Ajax. Ze speelden goed. Misschien speelden wij wat langzaam, met een andere intensiteit. Tegen een team dat zo verdedigend speelt is het lastig om tot scoren te komen. Mijn doelpunt was belangrijk voor de overwinning en we zijn blij dat we door zijn naar de volgende ronde."

