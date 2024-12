Ajacied doet grote toekomstonthulling: 'Ik denk dat ik hier zal eindigen'

Als het aan ligt, blijft de verdedigster annex middenveldster nog jaren bij Ajax. Het contract van de ervaren voetbalster loopt af, maar de kans lijkt klein dat de geboren Fries na dit jaar vertrekt uit Amsterdam.

LEES OOK: Marciano Vink heeft keiharde boodschap voor Sherida Spitse

Spitse, geboren in Sneek, heeft het nog altijd uitstekend naar haar zin bij Ajax. “Jazeker. Het gaat goed met het elftal. We spelen leuk voetbal met een goede intensiteit, dus ik heb het erg goed naar mijn zin”, vertelt ze tegenover Omrop Fryslân.

Aflopend contract

Artikel gaat verder onder video

De 34-jarige centrum verdedigster beschikt over een aflopende verbintenis, maar er lijkt geen sprake van een zomers vertrek uit de voetballerij. “Ik denk niet dat ik ga stoppen hoor. Nee, ik vind het nog te leuk. Als je eenmaal stopt, dan is het ook klaar. Zolang ik mij goed voel en het leuk blijf vinden, dan blijf ik nog wel even doorgaan”, zegt ze. “Dan gaan we kijken wat we gaan doen. Dan moeten er gesprekken worden gevoerd en gaan we zien wat er gaat gebeuren”, sprak Spitse daarvoor al over haar contractsituatie.

© Imago

‘Ik denk dat ik bij Ajax zal eindigen’

De 34-jarige middenveldster keert zondag terug op vertrouwde grond, als de Ajax Vrouwen het opnemen tegen de dames van sc Heerenveen. Bij laatstgenoemde zette Spitse tussen 2007 en 2012 haar eerste stappen in het vrouwenvoetbal. In die tijd was dat nog een veredelde amateurcompetitie. De kans is klein dat als voetbalster ooit nog zal terugkeren bij Heerenveen. “Op dit moment niet. Heerenveen is mijn club, want ik ben een Fries. Maar Ajax is van jongs af aan mijn club, daar had ik de pyjama's van aan. Ik denk dat ik daar wel zal eindigen”, is ze eerlijk.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fans walgen van spreekkoor bij AZ - Ajax: 'Geert Wilders, waar ben je?'

Tijdens de wedstrijd tussen AZ en Ajax was meermaals een antisemitisch spreekkoor te horen.