AZ geeft comfortabele voorsprong volledig weg tegen Ludogorets

AZ heeft donderdagavond gelijk gespeeld tegen Ludogorets. In een troosteloze ambiance was AZ in de eerste helft veel sterker dan de Bulgaarse koploper, maar verzaakte het na rust: 2-2. Voor AZ waren Ruben van Bommel en Seiya Maikuma in de eerste helft trefzeker. Door het gelijke spel moet AZ nog alle zeilen bijzetten om de tussenronde te bereiken.

Bij AZ stond Rome-Jayden Owuso-Oduro na een blessure weer onder de lat. Jeroen Zoet nam daardoor weer plaats op de bank. Onder de andere lat stond oud-FC Groningen keeper Sergio Padt. Er was AZ veel aan gelegen eindelijk weer eens een Europese uitwedstrijd te winnen, van de vorige acht wonnen de Alkmaarders er geen enkele, daarmee zou het zo goed als zeker geplaatst zijn voor de tussenronde in de Europa League.

Artikel gaat verder onder video

Op een hobbelig veld in een matig gevuld stadion kwam AZ in de dertiende minuut op voorsprong. Van Bommel gaf net op tijd een steekbal op Ernest Poku, die alleen op Padt af kon. De Nederlandse keeper wist de inzet van Poku te keren, maar was kansloos op de rebound die door de meegelopen Van Bommel werd ingekopt: 0-1. Twee minuten later zat AZ helemaal op rozen toen Maikuma de voorsprong verdubbelde. Poku legde een bal vanaf de achterlijn terug en Maikuma mikte de bal met links knap in de verre bovenhoek: 0-2. Omdat Poku vlak voor rust nog faalde in een één tegen één met Padt was dat ook de ruststand.

Vlak na rust kon AZ de wedstrijd beslissen, maar Van Bommel stuitte na een knappe solo op de benen van Padt. In de nasleep van die solo mikte Sven Mijnans de bal op de onderkant van de lat, waardoor de marge dus twee bleef. Die missers kwamen AZ vlak daarna duur te staan omdat Ludogorets de aansluitingstreffer maakte. Middenvelder Ivaylo Chochev kon een vrije trap van dichtbij vrij inkoppen, Owusu-Oduro kansloos latend: 1-2. Vrijwel direct daarna kwamen de Bulgaren zelfs op gelijke hoogte toen Kwadwo Duah raak kon koppen, wederom uit een vrije trap: 2-2. Daarna gingen de Bulgaren op zoek naar meer, terwijl AZ loerde op de counter. Mexx Meerdink kreeg de beste kans, maar door een slechte aanname schoot hij alleen voor Padt ruim naast.

Door het gelijkspel komt AZ op acht punten in de competitiefase van de Europa League. Met nog twee wedstrijden te gaan is plaatsing voor de tussenronde nog niet zeker. Komende speelronde kan AZ alsnog plaatsing voor die tussenronde veilig stellen. Dat moet dan gebeuren op 23 januari, als het Italiaanse AS Roma naar Alkmaar reist. Mocht AZ daarna nog niet geplaatst zijn dan krijgt het een week later een herkansing. Tegenstander is dan het Ferencváros van oud-trainer Pascal Jansen.

