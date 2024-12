El Ahmadi kiest verrassende naam als beste speler bij AZ – Ajax

was in de ogen van Karim El Ahmadi de beste speler van de wedstrijd bij het treffen tussen AZ en Ajax. De Alkmaarders wonnen in het eigen AFAS Stadion met 2-1 van de bezoekers uit Amsterdam. Koopmeiners vertolkte in het duel een hoofdrol met een assist op beide AZ-doelpunten.

“Die vond ik echt heel goed. Niet alleen zonder bal, maar ook de dingen die hij aan de bal deed. Hij gaf ook twee assists. Aan het begin van het seizoen had je nog wel de twijfels over hem, vooral aan de bal”, stelt El Ahmadi bij Dit was het Weekend op ESPN.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Uitspraak van Farioli motiveerde AZ-spelers: ‘Dat soort dingen moet je niet zeggen’

Vervolgens worden enkele hoogtepunten van Koopmeiners getoond. “Het verdedigen van hem, hoe sterk hij is in duels vaak. Hij laat op een gegeven moment een man los en dekt op Klaassen door op kracht. Het balletje dat hij daarna geeft (op Poku, red), dat is echt een goede bal. Die geeft een nummer 10 normaal. Aan het begin van het seizoen dacht ik nog: zal hij goed genoeg zijn aan de bal? Maar hij ontwikkelt zich wel heel erg goed.”

“Hij kijkt goed om zich heen”, vervolgt El Ahmadi, waarna de assist van Koopmeiners op Parrott getoond wordt. “Dit balletje, deze is fantastisch. Een heerlijke bal. Het mooiste moment moet nog komen, het balletje dat hij straks gaat geven”, doelt de analist op de pass van de AZ-middenvelder na 74 minuten. “Hij doet net alsof hij schiet”, beschrijft El Ahmadi de fraaie pass van Koopmeiners op Seiya Maikuma.

LEES OOK: Pierre van Hooijdonk geniet volop van ‘teringlijer’ bij AZ - Ajax

Koopmeiners beste man op het veld bij AZ - Ajax

“Hij speelde een hele goede wedstrijd. Aan de bal en zonder bal vond ik hem misschien wel de beste speler van de wedstrijd”, besluit El Ahmadi lyrisch. Presentator Milan van Dongen benoemt vervolgens dat de traptechniek in de aardappels zat bij de familie Koopmeiners, waarmee hij ook doelt op broer Teun Koopmeiners.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Theo Janssen, Youri Mulder en Marco van Basten noemen AZ'er ‘het grootste voetbaltalent van Nederland’

Volgens de analisten van Rondo speelt het grootste voetbaltalent van Nederland bij AZ.