Pierre van Hooijdonk geniet volop van ‘teringlijer’ bij AZ - Ajax

was zondag een van de meest besproken spelers van AZ - Ajax (2-1). De twintigjarige linksbuiten scoorde niet, maar schoot wel twee keer op de paal en was meermaals een plaag voor directe tegenstander Anton Gaaei. In Studio Voetbal wordt Van Bommel door Pierre van Hooijdonk omschreven als ‘een teringlijer’, terwijl Rafael van der Vaart hem ‘de beste man van het veld’ vond.

Presentator Sjoerd van Ramshorst merkt op dat de belofte van AZ ‘in het veld steeds meer trekjes van zijn vader’ Mark van Bommel krijgt. “Ik heb echt wel genoten van de duels tussen hem en Gaaei”, reageert Van Hooijdonk. “Mark had dat ook in het veld: dat was ook een teringlijer”, zegt de analist.

“Een heerlijke speler om in je ploeg te hebben”, reageert de eveneens aanwezige Guus Hiddink. Van Hooijdonk: “Absoluut, dat is echt zo. Dit is echt, echt een goede speler.”

Van Bommel kreeg het in de eerste helft meermaals aan de stok met Gaaei. De rechtsback van Ajax verloor de bal aan Van Bommel en voerde hij uit frustratie een charge uit op de aanvaller, die de tackle grotendeels wist te ontwijken. Van Bommel maakte met een vuistgebaar duidelijk dat hij Gaaei een ‘huilbaby’ vindt.

Eerder in de wedstrijd was Van Bommel bij een duel met Gaaei op het broekje van de Deen gaan staan, dat daardoor was gescheurd. Gaaei lag toen op de grond en mogelijk had het gebaar van Van Bommel daarmee te maken.

