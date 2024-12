'Barcelona en Real Madrid krijgen slechtst denkbare nieuws uit München'

Het lijkt erop dat binnenkort gaat bijtekenen bij Bayern München. De toekomst van de linksback van Der Rekordmeister leek lang onzeker en het contract van de Canadees loopt volgende zomer af. FC Barcelona en Real Madrid lijken mis te grijpen.

Davies begon zijn voetbalcarrière in Vancouver en speelde daar eigenlijk twee hele seizoenen. In januari 2019 stapte het talent over naar Bayern, het seizoen erop maakte hij gelijk furore. De linksback kwam in bijna alle Bundesliga-duels in actie en gaf vier assists in acht Champions League-wedstrijden. Hij is ondertussen al flink wat jaartjes een belangrijke kracht voor de ploeg uit Beieren.

Artikel gaat verder onder video

Een contractverlenging is eerder voor welke reden dan ook niet gelukt, waardoor Davies nu in zijn laatste contractjaar zit. De linkervleugelverdediger kon de laatste maanden rekenen op interesse van de grootste Spaanse clubs. Real Madrid lijkt niet volledig overtuigd te zijn van Fran Garcia en heeft de blessuregevoelige David Alaba in de gelederen, terwijl FC Barcelona graag een 'leermeester' voor de 21-jarige Alex Balde zou willen binnenhalen. Ook Manchester United zou de situatie met interesse volgen.

Los Blancos zouden echter meer en meer gefrustreerd zijn over het gedrag van de zaakwaarnemer van Davies en de linksback lijkt nu echt voor Bayern te kiezen. Volgens journalist Florian Plettenberg heeft de Duitse topclub 'significante vooruitgang' geboekt wat een contractverlenging betreft, mede omdat Davies een stuk minder salaris eist dan voorheen. Beide partijen willen er het liefst voor Kerst uit zijn.

Update 20:32

Ook Christian Falk, journalist van BILD, heeft donderdagavond gedeeld wat hij van de huidige situatie omtrent Davies weet. Zo geeft Falk aan dat Manchester United inderdaad contact heeft opgenomen met de club uit Beieren; United zou in januari met Davies en zijn zaakwaarnemer een gesprek willen plannen. Dat kan namelijk: vanaf 1 januari mag de linksback spreken en onderhandelen met andere clubs, aangezien hij in de zomer transfervrij is. Verder zou Davies zestien miljoen euro per jaar willen gaan verdienen, mocht hij in München blijven. Daar is Der Rekordmeister nog niet akkoord mee gegaan.

🚨🔴 Excl | FC Bayern have made significant progress regarding a contract extension with Alphonso #Davies beyond 2025 ✔️



Negotiations are ongoing and positive, key figures already discussed. But some more details need to be clarified.



The focus is on a new long-term contract.… pic.twitter.com/kex7baVuZD — Florian Plettenberg (@Plettigoal) December 5, 2024

✅ Manchester United have asked Alphonso Davies (24) and his Manager for a Meeting in January

❇️ Davies is a free Agent in Summer and he can then negotiate and sign with another club from January 1st

❇️ Bayern have not yet accepted the demand of €16 million salary per year and… pic.twitter.com/9nKqLx1NhV — Christian Falk (@cfbayern) December 5, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Real Madrid richt pijlen op Gravenberch, schrikt van enorme vraagprijs van Liverpool’

Liverpool-middenvelder Ryan Gravenberch is op de radar verschenen bij Real Madrid, dat echter geschrokken zou zijn van de hoge vraagprijs.