Van Bronckhorst laat voor het eerst sinds ontslag bij Besiktas van zich horen

Giovanni van Bronckhorst heeft woensdagmiddag voor het eerst gereageerd op zijn ontslag bij Besiktas. De oefenmeester geeft aan dat het hem pijn doet, maar dat hij ook begrip heeft voor de keuze van de clubleiding.

Van Bronckhorst werd zaterdag door Besiktas op straat gezet. De club had na de nederlaag tegen Maccabi Tel Aviv (1-3) geen vertrouwen meer in de Nederlander. Woensdag klom de trainer in de pen om via Instagram te reageren op het ontslag. “Ik ben verdrietig en teleurgesteld”, begint Van Bronckhorst. “Maar het is belangrijk om toe te geven dat ik veel positieve dingen heb meegemaakt in mijn korte tijd in Turkije.”

“De fans van Besiktas verwelkomden me en ik voelde me als een van hen”, gaat de oefenmeester verder. “Turkije is een land met een rijke cultuur en de passie voor voetbal is overal in terug te zien. Daar zal ik altijd dankbaar voor zijn.” Van Bronckhorst wist aan het begin van het seizoen de Turkse Super Cup te winnen. “Het gevoel dat ik toen had, is een van mijn meest gekoesterde herinneringen in het voetbal.”

Van Bronckhorst is ook blij met de inzet van zijn staf en spelersgroep. “Met meer tijd had ik dit team met heel veel potentie kunnen ontwikkelen”, baalt hij. “Desondanks begrijp ik dat voetbal om resultaten draait. Winnen is alles en het is moeilijk te accepteren als dit niet gebeurt.” Van Bronckhorst is dankbaar voor zijn tijd in Turkije. “In een korte periode ben ik verliefd geworden op de club, de stad en het hele land. Ik wens iedereen bij Besiktas het beste voor de toekomst. Ik kijk uit naar mijn volgende uitdaging als de tijd rijp is.”

