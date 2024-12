Officieel: Giovanni van Bronckhorst moet biezen pakken en verlaat Beşiktaş

De geruchten deden al flink de ronde zaterdag, maar nu is het ook echt officieel: Giovanni van Bronckhorst is ontslagen bij Beşiktaş. De directie van de Turkse club heeft geen vertrouwen meer in de Nederlander.

Vrijdag werd het ontslag van Van Bronckhorst eigenlijk al verwacht, een dag na het Europa League-debacle tegen Maccabi Tel Aviv. De Israëliërs waren voorafgaand aan het duel nog puntloos, maar wonnen toch met 1-3. Bovendien was er sinds 28 oktober maar één keer gewonnen. In de laatste zes duels van Beşiktaş werden er maar vier punten gepakt. De titel in Turkije lijkt dan ook uit zicht, met al dertien punten achterstand op Galatasaray.

Op social media komt Beşiktaş zaterdag met een statement. "We hebben afscheid genomen van trainer Giovanni van Bronckhorst. We bedanken hem en zijn team voor hun diensten en wensen ze veel succes in de toekomst. Serdar Topraktepe zal de taken van Van Bronckhorst overnemen."

Van Bronckhorst verlaat daarmee de club waar hij sinds afgelopen zomer actief voor was. De eerste wedstrijden voor Beşiktaş waren nog hoopgevend, maar de afgelopen weken zat de klad er flink in. Eén opsteker voor de ex-international: hij krijgt een flinke ontslagvergoeding mee.

Kulübümüzden Açıklama



Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.



Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten… pic.twitter.com/WBDPWlSMrU — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 30, 2024

