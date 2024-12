Update: 'Van Bronckhorst per direct ontslagen door Besiktas, krijgt flinke vergoeding mee'

Giovanni van Bronckhorst heeft volgens Turkse media al van Besiktas-voorzitter Hüseyin Yücel te horen gekregen dat hij wordt ontslagen als hoofdtrainer van de Turkse topclub. Van Bronckhorst trad afgelopen zomer aan in Istanbul, maar de nederlaag tegen Maccabi Tel Aviv - dat donderdagavond met 1-3 te sterk was in de Europa League - lijkt Gio fataal te gaan worden.

Yücel zou Van Bronckhorst volgens Fanatik al tegen het einde van de thuiswedstrijd hebben laten weten dat Besiktas niet met hem verder zou willen. Het Turkse medium schrijft dat een officiële bevestiging van het ontslag van Van Bronckhorst vrijdag nog wordt verwacht. De trainer ging na afloop van de verloren wedstrijd zelf in op zijn positie: "Natuurlijk beleef ik op dit moment niet mijn beste periode, maar ik heb als trainer ergere situaties meegemaakt. In ben niet iemand die opgeeft en zal blijven vechten om dit te veranderen", wordt Van Bronckhorst geciteerd.

Een vroegtijdig vertrek van Van Bronckhorst bij Besiktas zou voor de oud-international zijn tweede ontslag op rij betekenen. In november 2022 zette zijn vorige werkgever, Rangers FC, de coach op straat nadat hij de Schotse topclub enkele maanden eerder nog naar de finale van de Europa League had geleid. Daarin was Eintracht Frankfurt uiteindelijk te sterk.

Het Turkse avontuur van Van Bronckhorst begon afgelopen zomer nog hoopgevend. In de strijd om de Super Cup werd landskampioen Galatasaray met maar liefst 0-5 verslagen, terwijl in een tweeluik met het Zwitserse FC Lugano kwalificatie voor de competitiefase van de Europa League werd veiliggesteld. In het tweede Europese clubtoernooi ging Van Bronckhorst met zijn elftal onder meer hard onderuit op bezoek bij Ajax (4-0), na het verlies tegen Maccabi staat de club op plek 22 in de stand, aan het eind van de rit zou die positie nog nét recht geven op een plek in de tussenronde. In de Turkse Süper Lig pakte Besiktas maar één punt uit de laatste vier wedstrijden, waardoor het elftal van Van Bronckhorst is terug te vinden op de zesde plaats. De achterstand op koploper Galatasaray bedraagt na twaalf speelronden al dertien punten.

Update - Van Bronckhorst krijgt flinke ontslagvergoeding

Daags nadat Fanatik het nieuws over Van Bronckhorst bracht, weet het medium te melden dat Besiktas de trainer inderdaad op straat heeft gezet. De oefenmeester had nog een contract tot medio 2026 met een jaarsalaris van 2,5 miljoen euro. De Nederlander had daarvan al de helft ontvangen, dus zal nog een bedrag van 1,25 miljoen euro meekrijgen na zijn vertrek.