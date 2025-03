Van Bronckhorst en Van Hooijdonk balen van 'onzinnige' actie bij Feyenoord: 'Het is zonde'

Feyenoord-aanvaller pakte tegen Internazionale een onnodige gele kaart, zo luidt het oordeel van analisten Giovanni van Bronckhorst en Pierre van Hooijdonk. De gele kaart leverde de Ghanese vleugelflitser een schorsing op, waardoor hij een streep kan zetten door de return in Milaan.

De vermoeidheid was duidelijk zichtbaar bij Osman, die na een sprint de bal verspeelde en vervolgens lomp zijn tegenstander Denzel Dumfries neerhaalde. De Noorse scheidsrechter Espen Eskaas was onverbiddelijk en toonde de twintigjarige buitenspeler de gele kaart. Het was voor Osman een kaart met consequenties, want Robin van Persie kan nu in de return geen beroep doen op de aanvaller.

"Hij was ook de enige die op scherp stond, dus dat is wel jammer natuurlijk", zegt analist Van Bronckhorst na afloop van de wedstrijd bij Ziggo Sport. "Robin heeft weer een keuze minder. De bal is ook allang weg, dus dit is een tackle die hij niet moet maken. Het is zonde, want hij mist nu Milaan en San Siro. In het beeld na de overtreding, zag je ook dat hij het besefte."

Van Hooijdonk haakt daar op in en noemt enkele oorzaken voor de oliedomme gele kaart van Osman. "Het is ook de ervaring en een stuk vermoeidheid. Hij verspeelt de bal en gaat dan een tackle maken, die eigenlijk onzinnig is, want hij kan nooit meer bij de bal", aldus de voormalig Feyenoord-spits.

Het is aan Feyenoord om in Milaan een 0-2 achterstand ongedaan te maken, mocht de ploeg nog door willen stoten naar de kwartfinale van de Champions League. Het wordt voor Van Persie en de zijnen een ontzettend lastige opgave, aangezien Internazionale tot dusver slechts één tegentreffer moest slikken in het miljardenbal.

