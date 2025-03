Timon Wellenreuther zorgt voor gerechtigheid na belachelijke beslissing van Espen Eskaas

Feyenoord-doelman heeft woensdagavond voor gerechtigheid gezorgd in het Champions League-duel met Internazionale. De Duitse goalie wist na 65 minuten een vrij makkelijk gegeven strafschop aan de Nerazzuri te keren. Op dat moment stond het al 0-2 in het voordeel van Internazionale.

In de 61ste minuut ging Inter-aanvaller Marcus Thuram naar de grond na een duel met Feyenoord-verdediger Jeyland Mitchell. De Noorse arbiter Espen Eskaas liet dit in eerste instantie gaan, maar al vrij snel werd duidelijk dat de VAR het moment onderzocht voor een mogelijke penalty voor de Italiaanse grootmacht.

De Duitser Christian Dingert, de VAR van dienst, besloot om Eskaas ondanks het geringe contact tussen Mitchell en Thuram naar de kant te roepen. Na het meermaals zien van de beelden besloot de Noorse arbiter om de bal op de stip te leggen voor de Italianen. Het was aan de middenvelder Piotr Zielinski om het cadeautje uit te pakken, maar de Pool faalde oog in oog met Wellenreuther. De Duitser wist de strafschop te keren en wist zelfs een rebound te voorkomen. Na het stoppen van de strafschoppen werd de naam van Wellenreuther luidkeels gescandeerd door de volle Kuip.

Feyenoord-publiek schreeuwt om strafschop

Enkele minuten later was er de roep om een penalty voor Feyenoord. De ingevallen Ayase Ueda sprintte richting voormalig Feyenoord-verdediger Stefan de Vrij. Bij dat duel speelde de Oranje-international in eerste instantie de bal, waarna hij de Japanse spits ten val bracht. Het publiek schreeuwde massaal om een penalty.

Het duel ging ondertussen gewoon door en Inter kreeg de mogelijkheid om tot een kans te komen, maar slaagde hierin niet in en de bal ging achter. In de consternatie die daarop volgde ontving Wellenreuther een gele kaart wegens aanmerkingen op de leiding. Terwijl ook aanvoerder Dávid Hancko witheet op de Noorse arbiter afspurtte. De VAR besloot niet in te grijpen bij het moment en het duel werd hervat met een doeltrap voor Feyenoord.

𝐊𝐎𝐌 𝐎𝐏! Wellenreuther pakt de pingel van Zielinski ❤️‍🔥#ZiggoSport #UCL #FEYINT pic.twitter.com/QnfubmZzFN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2025 Vaak denk je toch dat die VAR en scheidsrechters totaal geen idee hebben en dus nooit hebben gevoetbald of voetbal hebben gekeken. Belachelijke penalty. #feyint — STOP VAR! ⚽️ (@StopdeVAR) March 5, 2025

