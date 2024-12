Van der Sar hint op terugkeer: 'Ik ben nog niet klaar met het voetbal'

Edwin van der Sar (54) hint in een interview met het Britse Sky Sports op een terugkeer in de voetbalwereld. De oud-keeper vertrok in mei 2023 als algemeen directeur van Ajax en werd amper een maand later, op vakantie in Kroatië, getroffen door een hersenbloeding, waarvan hij inmiddels hersteld is.

Na een lange en succesvolle spelerscarrière, waarin hij onder meer met zowel Ajax (1995) als Manchester United (2008) de Champions League won en 130 keer voor het Nederlands elftal uitkwam, begon Van der Sar aan een tweede loopbaan als bestuurder. Binnen Ajax werd hij, als directeur marketing, klaargestoomd voor de functie van algemeen directeur - die hij vanaf 2016 zeven jaar lang zou bekleden. In die periode steeg Ajax tot grote hoogten - met het bereiken van de halve finale van de Champions League in het seizoen 2018/19 als hoogtepunt - maar de samenwerking eindigde in mineur.

Met trainer Erik ten Hag (naar Manchester United) en directeur voetbalzaken Marc Overmars (weggestuurd vanwege grensoverschrijdend gedrag) vertrokken in 2022 twee belangrijke pijlers onder de successen van Ajax. De aanstelling van Alfred Schreuder als opvolger voor Ten Hag bleek echter niet de juiste keuze. Het vinden van een vervanger voor Overmars bleek bovendien een langlopend proces, dat uiteindelijk resulteerde in de aanstelling van (de inmiddels met pek en veren weggejaagde) Sven Mislintat. De populariteit van de algemeen directeur bij de fans kelderde dan ook; toen Van der Sar bij het afscheid van Maarten Stekelenburg en Michael Reiziger een speech hield, werd hij door zijn eigen supporters uitgefloten. Van der Sar kondigde eind mei 2023 dan ook zijn vertrek aan, na een (in zijn woorden) 'ongelooflijk zware periode'.

Het leven van Van der Sar kwam kort daarna volledig in het teken van zijn gezondheid te staan, op dit moment leeft de oud-keeper bij de dag en is hij niet direct bezig met het vinden van een nieuwe baan. "Ik ben niet echt op zoek naar een nieuwe uitdaging, of zoiets", zegt Van der Sar in het interview met Sky Sports. "Ik heb tot mijn veertigste gekeept en daarna Ajax teruggebracht naar het hoogste niveau in Europa. De kwaliteit van de spelers die we ontwikkeld en gescout hebben en de ambitie die we hebben laten zien om Ajax terug te brengen is niet onopgemerkt gebleven, dat was geweldig."

Van der Sar: 'Weet zeker dat er ergens een uitdaging ligt'

Van der Sar krijgt vervolgens de vraag of hij 'klaar is met het voetbal', maar dat blijkt niet het geval: "Nee, nee, dat denk ik niet. Ik geniet natuurlijk van het spelletje. Ik heb de laatste tijd niet veel wedstrijden bezocht, maar met alles wat ik in mijn elf jaar als directeur heb bereikt en geleerd, weet ik zeker dat er ergens een uitdaging ligt. Om eerlijk te zijn: de aantrekkingskracht van de voetbalwereld, de geur van succes of met een team ergens naartoe werken, ik weet zeker dat dat de komende jaren weer gaat trekken", aldus Van der Sar.

