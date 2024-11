Van der Sar blikt terug op zware periode: 'Voelde me niet zoals ik me zou willen voelen'

Edwin van der Sar geniet momenteel van de rust die hij heeft na een lastige periode. De voormalig doelman stapte eind mei 2023 op als directeur bij Ajax en werd vervolgens op vakantie in Kroatië getroffen door een hersenbloeding. Nu ruim een jaar later is Van der Sar er weer helemaal bovenop en voelt hij zich goed.

"Ik word nu al blij als ik buiten blauwe lucht zie. Dat ik geen volle agenda heb, is nieuw voor ons”, aldus Van der Sar in gesprek met Helden Magazine. De oud-doelman blikt vervolgens terug op zijn laatste periode bij Ajax. "Het laatste jaar bij Ajax was zeker niet mijn leukste jaar. Ik vertrok eind mei als algemeen directeur, ik was moe en voelde me op dat moment niet zoals ik me zou willen voelen. Anderhalve maand later, op 7 juli, werd ik in Kroatië getroffen door een hersenbloeding."

Nadat Van der Sar twee weken in het ziekenhuis had gelegen, mocht hij naar huis. "Toen begon het traject van werken aan mijn herstel, met veel rusten, onderzoeken, verschillende keren naar het ziekenhuis voor foto’s en scans, dan weer zus, dan weer zo", vervolgt hij. "Er kwam best een hoop op me af. Er waren heel veel lieve mensen die van mij of Annemarie wilden weten hoe het met me ging."

Van der Sar stelt dat alle energie en focus uitging naar de verschillende onderzoeken en het herstel. "Wij hebben daardoor noodgedwongen, zeg maar uit zelfbescherming, veel mensen afgehouden. Ik wilde eerst herstellen. Dat kon alleen door rust te pakken en zelf te bepalen wanneer ik iemand wilde zien. Pas na vijf maanden zijn we samen wat meer dingen gaan doen en weer mensen gaan zien.”

Van der Sar heeft geen spijt van stoppen bij Ajax

Volgens zijn vrouw Annemarie heeft Van der Sar geen spijt van het feit dat hij besloot te stoppen als directeur bij Ajax. "Het was een moeilijke beslissing om te stoppen bij Ajax, maar achteraf zijn we zo blij dat hij dat besluit al had genomen. Stel je voor dat hij op 7 juli nog bij Ajax had gewerkt, dan was hij mentaal in een heel ander reintegratietraject terechtgekomen, dan had hij toch de verantwoordelijkheid voor de club nog meer gevoeld. Ajax is niet alleen een grote organisatie, alles om de club wordt ook nog eens duizendmaal uitvergroot.”

