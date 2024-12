Erik Pieters (36) vindt nieuwe club en wordt teamgenoot van Tahith Chong

(36) heeft een nieuwe club gevonden. De linksachter, die sinds zijn vertrek bij West Bromwich Albion deze zomer zonder club zat, gaat aan de Championship aan de slag bij degradant Luton Town.

Dat heeft Luton Town donderdagmiddag bekendgemaakt op de eigen website. De club staat er niet goed voor in de Championship, dus kon achterin wel wat versterking gebruiken. Die versterking is gevonden met Pieters, die jarenlange ervaring heeft op de hoogste niveaus van Engeland.

Pieters heeft deze zomer meegetraind bij Luton Town en heeft nu een tijdelijk contract gekregen: "Erik is een enorm ervaren linksbuitenverdediger die we goed kennen nadat hij in de zomer bij ons heeft getraind", vertelt trainer Rob Edwards: "Gezien de problemen die we op dit moment hebben, denken we dat Erik ons ​​in deze periode kan helpen."

Dat kan door het maken van speelminuten, maar ook door de rol van Pieters in de kleedkamer: "Het hoeft niet per se met speeltijd te maken te hebben. Het kan helpen met trainen betekenen en als hij een kans krijgt, dan is het aan hem. Hij is een goede kerel, zeer ervaren en kan evenwicht brengen in onze verdedigingsopties tijdens deze moeilijke periode met de blessures die we momenteel hebben", besluit Edwards.

Bij Luton Town wordt Pieters teamgenoot van Tahith Chong, die vorig seizoen de overstap maakte van Birmingham City naar Luton Town. Met laatstgenoemde club degradeerde hij vorig seizoen uit de Premier League.