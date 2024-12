ESPN verzwijgt cruciaal feit tijdens discussie van dertien minuten

Bij ESPN is zaterdagavond zo’n dertien minuten zendtijd besteed aan het afgekeurde doelpunt van PEC Zwolle tegen RKC Waalwijk. De analisten toonden hun begrip voor de woede bij PEC en bespraken welke vervolgstappen genomen zouden kunnen worden. Er was echter geen enkele aandacht voor een cruciaal feit rondom het doelpunt.

PEC Zwolle kreeg in de slotminuut van de officiële van het duel met RKC Waalwijk een hoekschop, waaruit middenvelder Nick Fichtinger trefzeker was. De Zwollenaren leken hiermee op de valreep het kalenderjaar 2024 winnend af te sluiten. De feestvreugde van trainer Johnny Jansen en zijn mannen was van korte duur, aangezien de treffer werd afgekeurd vanwege buitenspel bij het nemen van de korte corner. Dit besluit werd genomen na ingrijpen van VAR Jannick van der Laan.

Het was een forse blunder van de arbitrage, aangezien je uit een hoekschop geen buitenspel kunt staan. Bij De Eretribune werd zaterdagavond dertien minuten gediscussieerd over het doelpunt. Presentator Jan Joost van Gangelen sprak van een ‘loepzuiver doelpunt’ en ook Marciano Vink vond dat PEC was bestolen. “We weten dat PEC de wedstrijd in de laatste seconde zou hebben gewonnen. Punt. Dat zijn twee punten.”

Wat niemand benoemde, was dat de bal niet stil lag toen de corner werd genomen. Weliswaar gebaarde scheidsrechter Edwin van de Graaf dat de goal werd afgekeurd vanwege buitenspel, maar de corner had nooit op die manier genomen mogen worden. Desondanks beraadt PEC zich op vervolgstappen, nadat de KNVB toegaf dat er een fout is gemaakt.

Hugo Borst nam het overigens op voor de videoarbitrage. “De VAR is een uitstekende uitvinding. 90 of 95 procent van de beslissingen is goed. Er zit weleens een fout tussen, maar dat moeten we voor lief nemen. Er gaat weleens wat fout in het leven.”

