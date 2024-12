PEC krijgt stevig verwijt, want ook RKC voelt zich benadeeld: 'Meten met twee maten'

Het gaat na de ontmoeting tussen RKC en PEC Zwolle (1-1) vooral over het afgekeurde doelpunt van Nick Fichtinger in de slotfase, maar de ploeg uit Waalwijk voelt zich eveneens benadeeld door de arbitrage. PEC Zwolle-verdediger Anselmo García Mac Nulty kreeg in de tweede helft de bal overduidelijk tegen zijn arm, maar er werd geen strafschop voor gegeven. Op social media spreekt men niet alleen zijn verontwaardiging uit over het afgekeurde doelpunt van Fichtinger, maar ook over de niet gegeven strafschop aan RKC.

Voor zowel RKC als PEC Zwolle stond er in de laatste wedstrijd van dit kalenderjaar veel op het spel. De Waalwijkers hebben een teleurstellende eerste seizoenshelft achter de rug, maar hoopten met een overwinning het gat ten opzichte van de rest te kunnen verkleinen. PEC Zwolle had wat recht te zetten na de nederlaag tegen Willem II vorige week. Het was echter RKC dat beter aan de wedstrijd begon en al na tien minuten de score opende. Oskar Zawada kopte binnen uit een hoekschop en bezorgde de thuisploeg daarmee de gewenste start: 1-0.

RKC bleef vervolgens de betere ploeg, maar gaf de voorsprong een paar minuten voor de rust uit handen. Filip Krastev werd in de Waalwijkse zestien tegen de grasmat gewerkt: strafschop. Dylan Vente liet het buitenkansje niet onbenut en bracht PEC naast de thuisploeg. In de tweede helft daalde het niveau, maar kregen RKC en PEC wel kansen op de voorsprong. De grootste was voor Zawada, die de bal na een redding van Jasper Schendelaar voor zijn voeten kreeg en van dichtbij binnen kon tikken, maar ook zag inzet gekeerd zag worden door de doelman. De bal kwam vervolgens overduidelijk tegen de hand van Mac Nulty, maar scheidsrechter Edwin van de Graaf greep niet in en ook VAR Jannick van der Laan zag er geen strafschop in.

Ook RKC beklaagt zich over arbitrage

PEC Zwolle leek er in de slotfase alsnog met de drie punten vandoor te gaan, ware het niet dat het doelpunt van Fichtinger werd afgekeurd vanwege buitenspel. Dat kon echter niet, want je kunt geen buitenspel staan bij een hoekschop. De KNVB gaf na afloop toe dat er een grote fout was gemaakt. PEC voelt zich zodoende bestolen, maar ook RKC heeft dus reden tot klagen. “Vervelend voor PEC Zwolle dat de 1-2 onterecht wordt afgekeurd en dat ze dit direct op hun clubkanaal menen online te moeten zetten. Maar geef dan ook even eerlijk aan dat RKC een penalty had moeten krijgen als je zo verontwaardigd wil zijn. Meten met twee maten”, zo schrijft het medium RKCNu op X. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad reageert in de comments: “100% procent penalty. Fraser had ook 100% gelijk. Absolute wanprestatie van de arbitrage, richting beide ploegen.”

Elfrink doelt daarmee op het interview van Henk Fraser na afloop. De RKC-trainer toonde zich voor de camera van ESPN erg kritisch op het optreden van de arbitrage. “Ik vond de scheidsrechter echt dramatisch. Ik heb er moeite mee als scheidsrechters heel hautain gaan fluiten. Dat vond ik van deze man”, zo zei Fraser over Van de Graaf. Over de handsbal van Mac Nulty liet Fraser eveneens geen misverstand bestaan. “Kijk, dat moment van ons vind ik honderd procent een penalty. Maar ik weet nu niet meer wat duidelijk hands is of niet, want dat is dus ook multi-interpretabel”, zo wordt hij geciteerd door het Brabants Dagblad. “Volgens mij als je zo staat met je arm en de bal komt er tegenaan, ja, kom op. Je gaat op een meter en fluit nog niet, dan ben je voor mij ook gewoon niet goed genoeg.”

Vervelend voor @PECZwolle dat de 1-2 onterecht wordt afgekeurd en dat ze dit direct op kun club kanaal menen online te moeten zetten. Maar geef dan ook even eerlijk aan dat RKC een penalty had moeten krijgen als je zo verontwaardigd wilt zijn. Meten met 2 maten… #rkcpec pic.twitter.com/1EwCtyFoEr — RKCNu (@RKCNu) December 20, 2024

