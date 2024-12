Henk Fraser moet vrezen voor schorsing na interview bij ESPN

In navolging van PEC Zwolle-trainer Johnny Jansen heeft ook RKC Waalwijk-coach Henk Fraser zich kritisch uitgelaten over het optreden van de arbitrage in het Mandemakers Stadion. De 58-jarige oefenmeester heeft zich geërgerd aan het arbitrale optreden in Waalwijk. Mogelijk moet Fraser na zijn kritische uitlatingen vrezen voor een schorsing.

Scheidsrechter Edwin van de Graaf kende in Waalwijk geen gelukkige avond. Op advies van VAR Jannick van der Laan keurde hij de winnende treffer van PEC Zwolle-speler Nick Fichtinger af. De middenvelder schoot raak uit een corner, maar de treffer werd na een VAR-interventie afgekeurd wegens buitenspel. Een blunder van jewelste, aangezien je uit een hoekschop geen buitenspel kunt staan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Megablunder van de VAR: KNVB biedt meteen excuses aan bij PEC Zwolle

Fraser toont zich normaliter uiterst begripvol voor fouten van de arbitrage, maar daar was vrijdagavond geen sprake van. "Vandaag is het een heel ander verhaal. Ik denk dat het allemaal weer doorslaat. Een tijd geleden was de VAR heel bepalend, daar vinden we wat van, en nu is de VAR weer niet degene die in moet grijpen", aldus de oefenmeester voor de camera van ESPN.

Fraser bekritiseert Van de Graaf

Vervolgens moet scheidsrechter Van de Graaf het ontgelden bij de oefenmeester. "Ik vond de scheidsrechter echt dramatisch. Ik heb er moeite mee als scheidsrechters heel hautain gaan fluiten. Dat vond ik van deze man", steekt Fraser kritisch van wal.

LEES OOK: PEC-trainer Jansen furieus: 'Schandalig, echt schandalig'

De RKC-trainer hekelt vooral de inconsequentie beslissingen op de Nederlandse velden. "Ik weet het niet meer en volgende week is dat een andere trainer. Ik weet niet meer wat wél of geen hands is. Ik snap er geen reet meer van. Je kan je de frustratie voorstellen als je aan het knokken bent en je hebt met dit soort zaken te maken", doelt hij op de degradatiestrijd RKC.

"Maar je mag vooral niet reageren, want dan krijg je weer boetes of weet ik veel wat voor onzin", vervolgt Fraser zijn relaas. "Ik probeer altijd zo correct mogelijk te zijn, maar dit is gewoon heel slecht. De VAR en deze scheids, écht superirritant vond ik hem vandaag. Ik heb ook slechte dagen, maar hij was echt dramatisch."

LEES OOK: Arbitraal 'dieptepunt' zorgt voor complete ontsteltenis: 'Pure diefstal'

Schorsing dreigt voor Fraser

Met zijn uitlatingen over Van de Graaf moet Fraser mogelijk vrezen voor een schorsing. Eerder hing PSV-trainer Peter Bosz al een schorsing boven het hoofd na uitlatingen over scheidsrechter Danny Makkelie. De aanklager betaald voetbal wilde de oefenmeester van de Eindhovenaren schorsen voor één wedstrijd, maar na een tuchtzaak werd de schorsing omgezet naar voorwaardelijk. Volgens Gedragscode Officials Betaald Voetbal mag je de scheidsrechter niet op verbale en no-verbale wijze in diskrediet brengen. Iets wat Fraser met zijn interview mogelijk wel heeft gedaan.