Jinek voert 'heel raar' gesprek met grote naam uit voetbalwereld: 'Het was echt sneu'

Eva Jinek voerde dinsdagavond een ‘heel merkwaardig gesprek’ met voetbalzaakwaarnemer Rob Jansen, zo vindt Tina Nijkamp. De presentatrice van actualiteitenprogramma Jinek had Jansen te gast voor een één-op-één-interview en raakte volgens Nijkamp de regie volledig kwijt.

Eerder in de uitzending sprak Jinek met SP-leider Jimmy Dijk. Daarna kreeg ze Jansen aan tafel. Haar eerste vraag ging over zijn werk als makelaar – ze wilde graag weten hoe belangrijk de locatie van een gesprek is als voetbaldeals worden besproken – maar Jansen wilde ‘eerst even wat anders’ bespreken. Hij vertelde drie minuten lang over zijn steun aan de SP en gaf adviezen aan de partij om succesvoller te worden.

Onlangs verklapte Jansen in de podcast KieftJansenEgmondGijp al dat hij op de SP heeft gestemd bij de meest recente Tweede Kamerverkiezingen. Jansen erkende bij Jinek dat zijn steun aan de partij soms tot gefronste wenkbrauwen leidt, omdat hij zelf een multimiljonair is en de SP zich vooral hard maakt voor de lagere en de middenklasse. Na zijn betoog vroeg Jinek: “Blijft er nog iets over voor het interview dat ik voorbereid had?”

Later in het interview wilde Jinek weten wat voor ‘streken’ Jansen als zaakwaarnemer uithaalt. Hij was in 45 jaar betrokken bij meer dan 800 transfers en behartigde de belangen van onder meer Marc Overmars, Phillip Cocu, Dennis Bergkamp, Dirk Kuyt, Roy Makaay, Mark van Bommel, Edwin van der Sar en Ronald Koeman. “Een van mijn streken is dat ik mensen in een directe confrontatie op het verkeerde been kan zetten. Wat ik nu met jou doe.” Jinek reageerde: “Ik ben erover aan het nadenken.”

Televisiekenner Tina Nijkamp keek met verbazing naar het gesprek, vertelt ze in haar podcast. “Eva Jinek had gisteren toch wel een heel merkwaardig gesprek met Rob Jansen. Dat hele gesprek liep weg, heel raar. Eva had daarvoor een gesprek met een SP’er en daarna begint Jansen te oreren over hoeveel geld hij wel niet heeft gegeven aan de SP. Om meteen even de toon te zetten: ik ben heel rijk en ik ben heel goed voor de wereld. Eva kwam er gewoon niet tussen, het was echt sneu. Ik vond het een heel raar gesprek.”

'Opeens een beeld bij Studio Sport'

Het gesprek leverde Nijkamp wel een nieuw inzicht op over de cultuur in de sportwereld. “Ik ben zelf helemaal niet thuis in de sportwereld, maar ik kreeg opeens een beeld hoe dat op de Studio Sport-redactie moet zijn geweest: allemaal anekdotes en opschepverhalen. Ik kreeg opeens een beeld hoe het op de apenrots moet gaan. Eigenlijk weten we na dit gesprek ook niks van Rob Jansen. Eva is overrompeld en kwam er niet tussen. Ik vermoed dat ze zelf ook niet tevreden zal zijn geweest over dit gesprek.”

