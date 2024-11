Jeroen Stekelenburg wekt enorme ergernis: 'Vreselijk, ik kan die jongen niet aanhoren'

NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg is plotseling het mikpunt van kritiek in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Rob Jansen vindt het maar niets dat journalisten als Stekelenburg aanschuiven om zijn mening te geven in Studio Voetbal. René van der Gijp verwondert zich vooral over het optreden van Guus Hiddink, afgelopen weekend bij ESPN.

In de wekelijkse podcast worden de verschillende kopstukken die aanschuiven in de voetbalpraatprogramma's eens onder de loep genomen. Voormalig bondscoach en -PSV trainer Hiddink durft zich in de ogen van Van der Gijp nauwelijks uit te spreken voor de camera's. "Je kan het zoals Hiddink doen. Jezelf thuis douchen, wat leuks aantrekken, je pak of je trui of je stropdas, en dan niks zeggen. Gewoon helemaal niets zeggen, dan weet je zeker dat je zowel bij Ajax, PSV als Feyenoord altijd in het spelershome terecht kan", aldus de oud-profvoetballer.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Stekelenburg doet onthulling over 'fel gesprek' tussen Rijsdijk en Nijkamp

"Ik zit daar naar te kijken, Rob, waarom doet die man dat?", vraagt Van der Gijp vervolgens aan Jansen. "Ik heb geen idee waarom Guus dat doet, terwijl hij wel degelijk een mening heeft als je één op één met hem praat. Misschien vindt hij het leuk om daar een keer te komen", gist de zaakwaarnemer naar het antwoord. Van der Gijp komt vervolgens met een compliment voor Rafael van der Vaart: "Die vind ik wel leuk", meent het Vandaag Inside-kopstuk over de oud-voetballer die zowel bij de NOS als bij Ziggo regelmatig zijn gezicht laat zien.

LEES OOK: Van der Vaart: 'Het klinkt een beetje gek, maar hij is een betere uitvoering van Haaland'

Michel van Egmond stelt op zijn beurt wel te kunnen leven met de algemeenheden van Hiddink, omdat hij zich er van tevoren al op instelt. "Ik vind het erger als er B-artiesten daar gaan zitten en niks zeggen", aldus de journalist. Jansen haakt in: "Ik vind het het ergste als er journalisten zijn die daar gaan zitten en die praten teveel." Van der Gijp oppert de naam van Stekelenburg en gooit later ook diens NOS-collega Arno Vermeulen erbovenop: "Ik vind dat vreselijk, ik kan het niet aanhoren, die jongen", zegt Jansen over eerstgenoemde. "Die zit ook te praten, die Jeroen, alsof hij een soort almachtig iets is." Van Egmond vraagt: "Een journalist mag toch meepraten over voetbal?", maar daar heeft Jansen geen boodschap aan: "Die moet gewoon zijn werk doen, ik snap niet waarom die daar moet zitten. Dan zie je die andere jongens kijken die daar zitten, grote internationals, en die zitten te luisteren naar Jeroen Stekelenburg", schampert de zaakwaarnemer.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Er gebeurt iets opvallends met René van der Gijp als Johan Derksen woedend vertrekt

Na het plotselinge vertrek van Johan Derksen bij Vandaag Inside kwam de rol van René van der Gijp ter sprake.