Van der Vaart: 'Het klinkt een beetje gek, maar hij is een betere uitvoering van Haaland'

Rafael van der Vaart komt maandagavond in Rondo met een uiterst lovende opmerking over , die volgens de oud-international 'een betere uitvoering van ' is. Gyökeres is aan een indrukwekkend seizoen bezig bij Sporting Portugal, waarvoor hij afgelopen weekend liefst vier keer trefzeker was tegen CF Estrela Amador a.

Marco van Basten brengt het gesprek op de 26-jarige Gyökeres. "Hij maakt er gewoon vier achter elkaar, snel achter elkaar. Dat zie je toch niet zo gek veel", merkt de oud-spits op. Drie van zijn vier treffers tegen Estrela maakte Gyökeres tussen de negentiende en de 42ste minuut, enkel de laatste viel ná de thee (minuut 70).

"Hij is een echte voetballer, vind ik", vervolgt Van Basten. "Echt een voetballende spits. Sterk, scoort makkelijk en is rustig voor de goal. Hij is ook in staat om de keeper te passeren, ik vind dat écht een goede spits. Kan wel van hem genieten", klinkt het. Dan neemt Van der Vaart het woord: "Het klinkt een beetje gek, maar ik vind het een beetje een betere versie van Haaland."

Van der Vaart verduidelijkt: "Haaland is natuurlijk ongelooflijk, maar Gyökeres heeft wat meer, ofzo." Op 1 oktober jongstleden verdween Gyökeres echter 'in de achterzak' van Ryan Flamingo, toen PSV en Sporting in de Champions League met 1-1 gelijkspeelden. "Toen was hij een beetje ongelukkig, en Flamingo speelde heel goed tegen hem. Maar toen nam hij ook al een paar keer een bal aan, dat ik dacht: O, jij kan wel meer dan een andere spits", aldus Van der Vaart. Als wordt aangestipt dat er toch wel een niveauverschil ligt tussen Manchester City en Sporting, countert Van der Vaart: "Hij maakt er net zoveel, als hij bij Manchester City speelt."

