Nummer drie van de Eredivisie trekt zich niets aan van Valentijn Driessen

FC Utrecht sloot 2024 af met een pijnlijke 2-5 nederlaag tegen Fortuna Sittard, maar over het geheel kan de club terugkijken op een uitstekende eerste seizoenshelft. Met 36 punten staat Utrecht op de derde plaats. De ambitie die eigenaar Frans van Seumeren al jarenlang koestert - de top drie aanvallen – krijgt eindelijk een beetje gestalte. Volgens Van Seumeren is het tonen van ambitie gezond.

In een interview met Voetbal International laat Van Seumeren blijken zich weinig aan te trekken van de sceptici. “Volgens Valentijn Driessen zijn dromen bedrog, maar ik blijf altijd streven naar het hoogste. Of dat lukt, dat weet ik niet. Je mag toch ambitie tonen? Het is zo on-Nederlands om dat te doen. In andere landen is dat heel normaal. Wij moeten allemaal maar gelijkwaardig zijn.”

Artikel gaat verder onder video

De steenrijke eigenaar van FC Utrecht ziet de ambitie graag terug op het veld. Ook wil hij gedrevenheid en avontuurlijkheid zien bij de ploeg. "En dat vertaalt Ron Jans heel goed. We winnen wedstrijden op karakter en dat spreekt me enorm aan. Maar ook: de loyaliteit, het plezier en de vriendschap die de selectie uitstraalt.”

“En dan met name clubcultuurdragers als Jens Toornstra, Mike van der Hoorn en Nick Viergever, en buiten de lijnen Willem Janssen, Mark van der Maarel en Jordy Zuidam”, somt Van Seumeren op. “Prachtig vind ik dat.”

Staat FC Utrecht aan het eind van het seizoen nog in de top drie? Laden... 24.4% Ja 75.6% Nee 320 stemmen

